"Потребность в голосах разума очевидна": Посол в США объяснил интерес американцев к интервью Путина

Избирателей в США заинтересовало интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, так как голосующие нуждаются в реальной оценке происходящего в мире, а ангажированные суждения местных русофобов уже не устраивают. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. <...> Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, — подлинный интерес к недавнему интервью президента России Карлсону", — приводятся его слова в телеграм-канале Посольства России в США.