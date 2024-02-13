"Потребность в голосах разума очевидна": Посол в США объяснил интерес американцев к интервью Путина
Антонов объяснил интерес к интервью Путина у американцев нуждой в голосе разума
Избирателей в США заинтересовало интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, так как голосующие нуждаются в реальной оценке происходящего в мире, а ангажированные суждения местных русофобов уже не устраивают. Такое мнение выразил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"Как представляется, потребность американцев в голосах разума очевидна. <...> Избирателям нужны реалистичные оценки происходящего в мире и, в частности, в нашей стране. Отсюда, к слову, — подлинный интерес к недавнему интервью президента России Карлсону", — приводятся его слова в телеграм-канале Посольства России в США.
Как сообщал Life.ru, интервью Путина Карлсону вышло 9 февраля. Беседу с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения, а также рассказал про нежелание принимать Москву в НАТО в 2000-х годах. В общей сложности глава государства успел ответить Карлсону на 60 вопросов.
ТАСС / ZUMA