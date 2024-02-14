В Пентагоне заявили о выписке министра обороны США Ллойда Остина из больницы
Министр обороны США Ллойд Остин. Обложка © Flickr / U.S. Secretary of Defense
Загремевший в очередной раз в медицинское учреждение министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы. Как сообщила пресс-служба Пентагона, чиновник приступил к выполнению обязанностей.
"Он восстанавливается и приступил к исполнению своих обязанностей в 17:00 (01:00 мск 14 февраля)", — рассказали в ведомстве.
Помимо этого, в ведомстве подчеркнули, что Остин 14 февраля планирует посетить Брюссель, где пройдёт заседание контактной группы по Украине. Также сообщается, что состояние главы Пентагона оценивается как "хорошее".
Life.ru сообщал, что 11 февраля Остин был вновь госпитализирован. Как сообщали в пресс-службе Пентагона, на этот раз причиной стали проблемы с мочевым пузырём. Напомним, что в начале января Остина также госпитализировали, но без лишнего шума. Это вызвало скандал, так как о временной недееспособности министра в течение нескольких дней не знали даже в Белом доме. Впоследствии выяснилось, что у Остина выявили рак простаты.