В Пентагоне заявили о выписке министра обороны США Ллойда Остина из больницы

Загремевший в очередной раз в медицинское учреждение министр обороны США Ллойд Остин выписан из больницы. Как сообщила пресс-служба Пентагона, чиновник приступил к выполнению обязанностей.

"Он восстанавливается и приступил к исполнению своих обязанностей в 17:00 (01:00 мск 14 февраля)", — рассказали в ведомстве.