"Бомж с вокзала": На Украине высмеяли Зеленского после интервью Путина Карлсону
Соскин считает, что интервью Путина стёрло Украину из геополитической повестки
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стёрло Украину из геополитической повестки дня. Об этом заявил бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе. Украина полностью стёрта, изменилась геополитическая реальность после интервью Путина Карлсону... Запад не в состоянии уже поддерживать Украину. Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала", — сказал эксперт на своём YouTube-канале.
Политолог указал на то, что в целом в мире беседу посмотрело уже около полумиллиарда человек — и на такую аудиторию российский лидер выразил собственную модель мироустройства. Что касается оценок западных лидеров, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, то Соскин указал на ничтожный по сравнению с Путиным уровень поддержки немецкого главы правительства.
Напомним, утром 9 февраля в свет вышла русскоязычная версия интервью Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону. За более чем двухчасовую беседу российский лидер успел ответить на 60 вопросов, начав разговор с краткого экскурса в историю отношений Москвы и Киева. Далее глава государства, в частности, указал на готовность НАТО обсуждать с РФ вопросы безопасности. На данный момент только оригинальный пост с интервью собрал более 200 миллионов просмотров.
ТАСС / AP / Markus Schreiber