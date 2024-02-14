"Бомж с вокзала": На Украине высмеяли Зеленского после интервью Путина Карлсону

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стёрло Украину из геополитической повестки дня. Об этом заявил бывший советник экс-лидера Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Украины уже нет в геополитической повестке дня в мировом масштабе. Украина полностью стёрта, изменилась геополитическая реальность после интервью Путина Карлсону... Запад не в состоянии уже поддерживать Украину. Нас уже смыло, особенно после этого интервью. Зеленский вообще уже считается просто каким-то бомжом с вокзала", — сказал эксперт на своём YouTube-канале.