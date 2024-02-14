Регион

Уведомления отключены

14 февраля, 14:22

Юристы Воробьёв и Соловьёв поспорили, можно ли вскрывать жильё, если внутри погибает питомец

Юрист Воробьёв: Возможность вскрытия жилья предполагает связанные с человеком ЧС

В Подмосковье сегодня произошёл инцидент с запертой в квартире собакой, который приковал внимание общественности. Законно ли вскрывать, если соседи сообщают о воющей на протяжении нескольких дней собаке, рассказали юристы. Так, специалист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьёв отметил, что обычно возможность вскрытия предполагает чрезвычайные ситуации, связанные непосредственно с жизнью и здоровьем человека.

"К сожалению, животные у нас под это не подпадают. То есть, если мы слышим вой животного и понимаем, что оно себя как-то нехорошо чувствует и находится одно запертое в квартире, к сожалению, это не является достаточным основанием для вскрытия помещения", — рассказал эксперт в беседе с RT.

Другое мнение у доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России Ивана Соловьёва. Он считает, что, когда в жилище находится животное, которое может погибнуть, по согласованию с органами прокуратуры и внутренних дел можно принять решение о его вскрытии ради спасения.

"Аналогичная ситуация была с котом, который оказался запертым в машине. И там правовой механизм был найден. Уверен, что и в данном случае длительное отсутствие хозяина — основание для вскрытия жилья. Ведь не факт, что хозяин уехал, может быть, он тоже находится в квартире в бессознательном состоянии", — отметил специалист.

Был судим и не нравился соседям: Life.ru выяснил личность хозяина собаки, спасённой из квартиры в Подмосковье
Был судим и не нравился соседям: Life.ru выяснил личность хозяина собаки, спасённой из квартиры в Подмосковье

Напомним, сегодня в подмосковном Томилине жильцы одного из многоквартирных домов забили тревогу из-за собаки, жалобно скулившей в запертой квартире. Оказалось, что хозяин, ведущий маргинальный образ жизни, бросил животное и исчез, а экстренные службы всё это время не реагировали на сигналы возмущённых соседей. Однако питомца всё же вызволили, а в квартире обнаружили характерный бардак. Позже ветеринар нашёл у собаки проблемы.

Обложка ©

Freepik / 8photo

Евгения Мосс
  • Новости
  • Животные
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров