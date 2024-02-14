Юристы Воробьёв и Соловьёв поспорили, можно ли вскрывать жильё, если внутри погибает питомец

В Подмосковье сегодня произошёл инцидент с запертой в квартире собакой, который приковал внимание общественности. Законно ли вскрывать, если соседи сообщают о воющей на протяжении нескольких дней собаке, рассказали юристы. Так, специалист по гражданским, административным и арбитражным делам Василий Воробьёв отметил, что обычно возможность вскрытия предполагает чрезвычайные ситуации, связанные непосредственно с жизнью и здоровьем человека.

"К сожалению, животные у нас под это не подпадают. То есть, если мы слышим вой животного и понимаем, что оно себя как-то нехорошо чувствует и находится одно запертое в квартире, к сожалению, это не является достаточным основанием для вскрытия помещения", — рассказал эксперт в беседе с RT.

Другое мнение у доктора юридических наук, профессора, заслуженного юриста России Ивана Соловьёва. Он считает, что, когда в жилище находится животное, которое может погибнуть, по согласованию с органами прокуратуры и внутренних дел можно принять решение о его вскрытии ради спасения.

"Аналогичная ситуация была с котом, который оказался запертым в машине. И там правовой механизм был найден. Уверен, что и в данном случае длительное отсутствие хозяина — основание для вскрытия жилья. Ведь не факт, что хозяин уехал, может быть, он тоже находится в квартире в бессознательном состоянии", — отметил специалист.