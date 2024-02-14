Посол заявил, что интервью Путина вызвало восторг среди простых канадцев

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг среди простых канадцев. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Если мы посмотрим канадские соцсети, то у всех интервью нашего президента вызвало восторг. А вот государственные СМИ, которых тут большинство, предпочли его просто проигнорировать", — рассказал Степанов в беседе с kp.ru.