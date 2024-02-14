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14 февраля, 14:38

Посол заявил, что интервью Путина вызвало восторг среди простых канадцев

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг среди простых канадцев. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Если мы посмотрим канадские соцсети, то у всех интервью нашего президента вызвало восторг. А вот государственные СМИ, которых тут большинство, предпочли его просто проигнорировать", рассказал Степанов в беседе с kp.ru.

Дипломат назвал эту ситуацию показательной, так как мало кто на Западе не хочет слышать правду, однако до простых граждан Канады "все сигналы, которые подавал наш президент, дошли".

"Потребность в голосах разума очевидна": Посол в США объяснил интерес американцев к интервью Путина
"Потребность в голосах разума очевидна": Посол в США объяснил интерес американцев к интервью Путина

Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Свой разговор с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения. Всего Путин успел ответить Карлсону на 60 вопросов, интервью уже набрало свыше 200 миллионов просмотров.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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