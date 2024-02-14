Посол заявил, что интервью Путина вызвало восторг среди простых канадцев
Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг среди простых канадцев. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов.
"Если мы посмотрим канадские соцсети, то у всех интервью нашего президента вызвало восторг. А вот государственные СМИ, которых тут большинство, предпочли его просто проигнорировать", — рассказал Степанов в беседе с kp.ru.
Дипломат назвал эту ситуацию показательной, так как мало кто на Западе не хочет слышать правду, однако до простых граждан Канады "все сигналы, которые подавал наш президент, дошли".
Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Свой разговор с американским журналистом президент РФ начал с истории многовековых отношений России и Украины, после чего, в частности, выразил уверенность в том, что две страны рано или поздно договорятся и восстановят свои отношения. Всего Путин успел ответить Карлсону на 60 вопросов, интервью уже набрало свыше 200 миллионов просмотров.