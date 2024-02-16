Лавров заявил Западу об исчерпанном лимите "добрых дел" России
Лавров: Россия исчерпала лимит добрых жестов по отношению к Западу
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал, что у Москвы закончился лимит добрых жестов по отношению к Западу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о шансе нормализации отношений с европейскими странами.
По его словам, отношения когда-нибудь восстановятся, однако, когда именно это произойдёт, зависит уже не от российской стороны.
"Это их проблема. Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов", — отметил глава МИД на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".
Дипломат добавил, что со стороны западного сообщества в ответ на добрые дела Россия получала "другие жесты". По словам Лаврова, российский лидер призвал признать ошибку и попытаться найти выход из ситуации, учитывая интересы нашей страны в решении украинского вопроса.
Напомним, 9 февраля вышло интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Беседу российский лидер начал с истории отношений России и Украины. Позже он заявил об уверенности в том, что страны рано или поздно договорятся и восстановят отношения, а также указал на готовность НАТО обсуждать с Москвой вопросы безопасности.
Life.ru / Павел Баранов