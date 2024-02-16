Лавров заявил Западу об исчерпанном лимите "добрых дел" России

Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону указал, что у Москвы закончился лимит добрых жестов по отношению к Западу. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о шансе нормализации отношений с европейскими странами.

По его словам, отношения когда-нибудь восстановятся, однако, когда именно это произойдёт, зависит уже не от российской стороны.

"Это их проблема. Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент напомнил, что уже исчерпан лимит этих жестов", — отметил глава МИД на научно-практической конференции "Евромайдан: потерянное десятилетие Украины".