Путин обещал существенно повысить президентскую стипендию
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов
Российский лидер Владимир Путин анонсировал скорое увеличение размера президентской и правительственной стипендии для студентов. Хорошую новость он объявил на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке "Станкомаш".
"Сейчас ещё правительственную стипендию, президентскую мы повысим существенно", — сказал Путин в ответ на слова участницы встречи о том, что стипендии помогают студентам совмещать учёбу с другой деятельностью или хобби.
Напомним, 15 февраля президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Его там ожидала весьма насыщенная программа. В частности, Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими на предприятии он поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки". А сегодня, 16 февраля, глава государства прибыл в Челябинск.