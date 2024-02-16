Путин обещал существенно повысить президентскую стипендию

Российский лидер Владимир Путин анонсировал скорое увеличение размера президентской и правительственной стипендии для студентов. Хорошую новость он объявил на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке "Станкомаш".

"Сейчас ещё правительственную стипендию, президентскую мы повысим существенно", — сказал Путин в ответ на слова участницы встречи о том, что стипендии помогают студентам совмещать учёбу с другой деятельностью или хобби.