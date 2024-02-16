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16 февраля, 13:29

Путин обещал существенно повысить президентскую стипендию

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Российский лидер Владимир Путин анонсировал скорое увеличение размера президентской и правительственной стипендии для студентов. Хорошую новость он объявил на встрече с рабочими завода в челябинском индустриальном парке "Станкомаш".

"Сейчас ещё правительственную стипендию, президентскую мы повысим существенно", — сказал Путин в ответ на слова участницы встречи о том, что стипендии помогают студентам совмещать учёбу с другой деятельностью или хобби.

Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери
Путин дал совет сотруднице завода в Челябинске, которая выбирает профессию для дочери

Напомним, 15 февраля президент РФ побывал с рабочей поездкой в Свердловской области. Его там ожидала весьма насыщенная программа. В частности, Путин посетил Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. В ходе общения с рабочими на предприятии он поддержал идею возрождения в РФ творческого конкурса "А ну-ка, девушки". А сегодня, 16 февраля, глава государства прибыл в Челябинск.

Александр Юнашев
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