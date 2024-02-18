Боррель назвал на Мюнхенской конференции две решающие силы для конфликта на Украине
Боррель уверен, что беспилотники и ИИ решат исход конфликта на Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото © Shutterstock
Беспилотники и грамотное применение искусственного интеллекта на поле боя станут решающим фактором победы в конфликте на Украине, считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был в Киеве несколько дней назад, посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя", — сказал дипломат в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
А накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о новых успехах на СВО. Он сообщил, что российские военные освободили Авдеевку и приступили к зачистке города. Глава государства объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, причастным к победе. На новость отреагировали и за рубежом. Илон Маск сделал новый прогноз о России, а в США предупредили Украину о высокой плате за этот провал.