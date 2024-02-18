Боррель назвал на Мюнхенской конференции две решающие силы для конфликта на Украине

Беспилотники и грамотное применение искусственного интеллекта на поле боя станут решающим фактором победы в конфликте на Украине, считает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был в Киеве несколько дней назад, посещал завод по производству беспилотников, и я уверен, что будущее этой войны будет определяться беспилотниками и эффективностью использования искусственного интеллекта на поле боя", — сказал дипломат в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

