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Всемирный день портного, День зубной феи, Онисим-овчарник: Праздники и приметы 28 февраля

Сегодня, 28 февраля 2024 года, в России нет официальных праздников, зато можно отметить несколько международных. Один из них посвящён профессии кутюрье, другой — теме здорового сна, третий — доброму сказочному персонажу.

27 февраля, 21:01
28 февраля отмечается Всемирный день портного. Обложка © Shutterstock

28 февраля отмечается Всемирный день портного. Обложка © Shutterstock

Всемирный день портного

28 февраля в России свой праздник могут отмечать мастера по созданию одежды. Рассказываем о Всемирном дне портного:

  • это международный профессиональный праздник;
  • официально не утверждён;
  • отмечается в разные даты, в том числе 28 февраля.

"Ровных строчек и лёгких заказчиков!" — так в России друг друга поздравляют мастера в свой профессиональный праздник — Всемирный день портного. Насчёт его даты единого мнения нет. Если в нашей стране упоминается чаще 28 февраля, то в англоязычной среде также фигурируют 9 июля и первый четверг июня. Во многих источниках отмечается, что праздник приурочен к дате рождения Уильяма Элиаса Хоу — одного из изобретателей швейных машин. В этом случае будет правильным вариант с 9 июля, ведь американский предприниматель и механик появился на свет именно в этот день в 1819 году. Но, с другой стороны, почему бы не отмечать этот праздник и несколько раз в году?

Сама профессия портного, конечно же, куда древнее, чем период использования человечеством швейной машинки. Так, среди предметов древних людей, найденных учёными-археологами, были обнаружены каменные скребки для обработки шкур животных и костяные швейные иглы. В роли первых материалов для изготовления одежды выступали шкуры животных, рыбья кожа, листья растений и даже древесная кора. В те времена речь шла не о красоте, а о защите тела от воздействий агрессивной среды.

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В наше же время портные — это настоящие мастера по созданию прекрасного. Одежда должна быть не только удобной, но и красивой. В отрасли дизайна и проектирования вещей крутятся миллиарды долларов, на весь мир известные имена многих легендарных кутюрье. Их успехами вдохновляются многие тысячи начинающих мастеров. Сегодня и те и другие могут отмечать свой праздник. Если среди ваших близких и знакомых есть портные, обязательно поздравьте их!

День общественного сна

28 февраля отмечается День общественного сна (сна в людном месте). Фото © Shutterstock

28 февраля отмечается День общественного сна (сна в людном месте). Фото © Shutterstock

28 февраля отмечается пока малоизвестный в России праздник — День общественного сна или День сна в общественных местах (Public Sleeping Day). Рассказываем о нём:

  • это международный праздник, официально не утверждён;
  • учреждён был в 2005 году в США;
  • цель — подчеркнуть важность отдыха и достаточности сна для каждого.

День общественного сна, или, как его правильнее будет перевести на русский язык, День сна в общественных местах, был придуман американскими медиками. Основанием стали данные о том, что очень много людей каждый день недосыпают, а значит, у них снижаются иммунитет, работоспособность, качество жизни в целом. Цель праздника — напомнить об этом всём и призвать стараться спать и отдыхать положенное время. Для этого и прикорнуть в общественном месте иногда нелишне.

Дневной сон и ещё 5 запретных послеобеденных привычек, которые погубят здоровье
Дневной сон и ещё 5 запретных послеобеденных привычек, которые погубят здоровье

Сомнологи предупреждают: качественный и достаточный сон важен не только для детей, но и для взрослых. Последним отводить на него нужно от семи до девяти часов в сутки. При нехватке сна организм постепенно утрачивает способность сопротивляться всевозможным недугам. Это может стать заметным, даже если человек недосыпает всего по часу в день.

Чтобы избавиться от недосыпа, врачи рекомендуют соблюдать режим сна: приучить организм засыпать в одно и то же время. Хороший эффект оказывают и расслабляющие процедуры: ванна, травяной чай, лёгкий массаж, ароматерапия, музыка. Имеет значение и обстановка в спальной комнате. Нужно выключить любые источники света, а также телевизор, компьютер, телефон и все прочие девайсы. В спальне должно быть тепло, но достаточно свежо.

Выходные и праздничные дни в феврале 2024: Как будут отдыхать в России?
Выходные и праздничные дни в феврале 2024: Как будут отдыхать в России?

Что касается дневного сна, он обладает полезными свойствами, однако не должен идти в ущерб ночному и длиться слишком долго. Лучше, если это будет максимум 5–20 минут. Спать дольше 45 минут в дневное время не стоит.

День зубной феи

28 февраля отмечается День зубной феи. Фото © Shutterstock

28 февраля отмечается День зубной феи. Фото © Shutterstock

28 февраля отмечается ещё один праздник, о котором в России знают мало — День зубной феи.

  • Это международный неофициальный праздник.
  • Посвящён сказочному персонажу.
  • Отмечается дважды в год — 22 августа и 28 февраля.
  • В Испании и латиноамериканских странах к нему приурочены различные акции и празднования.

Зубная фея — это сказочный персонаж, который появился благодаря испанскому писателю Луису Коломе. На рубеже XIX и XX веков он для юного испанского короля Альфонсо XIII сочинил рассказ о мышонке по имени Перес, который награждает детей, теряющих молочные зубы, — оставляет им взамен сладости или монеты под подушкой. Постепенно образ мышонка трансформировался в фею, которая своей добротой покорила сначала испаноязычные страны, а потом — и другие.

Главная польза от сказки о зубной фее в том, что ребёнок получает компенсацию за боль или переживания после потери зуба. Этот инцидент заканчивается для него добрыми воспоминаниями о полученном подарке и чуде. Неудивительно, что задумку Коломы оценили по всему миру, в том числе в России.

День "Калевалы"

28 февраля отмечается День "Калевалы". Фото © Wikipedia

28 февраля отмечается День "Калевалы". Фото © Wikipedia

28 февраля — в дату, которая не богата на праздники в России, — предлагаем узнать о ещё одном зарубежном — Дне "Калевалы". Впрочем, его отмечают и в нашей стране, но только в одном регионе — в Карелии.

  • Это неофициальный международный праздник.
  • Он посвящён национальному карело-финскому эпосу "Калевала".
  • Ежегодно отмечается в фиксированную дату — 28 февраля.
  • Именно она стоит под предисловием финского лингвиста Элиаса Лённрота к первому изданию эпоса от 1835 года.
  • Широко празднуется в Финляндии, а также в российской Карелии.

Эпос "Калевала" уходит корнями в глубину времён. Его основой стали мифы, которые сложили ещё во втором-первом тысячелетии до нашей эры. Масштабное народное произведение было собрано и опубликовано в 1835 году финским литературным деятелем, учёным и поэтом, врачом по основной профессии Элиасом Лённротом.

"Калевала" повествует о начале мира, создании всего сущего. Главный герой эпоса —песнопевец Вяйнямёйнен, который засевает землю растениями, совершает подвиги и чудеса, создаёт мировое древо — залог благополучия мироздания.

Финский и карельский народы воспринимают этот эпос как национальное достояние. В Финляндии вот уже век, как в эту дату проводят День официального поднятия национального флага, а в Карелии традиционно проходят праздничные мероприятия: карнавалы, выставки, концерты, литературные состязания по чтению эпоса. В этом году День "Калевалы" отметят даже на международной выставке "Россия" на ВДНХ.

День памяти святого апостола Онисима

Русская православная церковь 28 февраля чтит Онисима, апостола от семидесяти. Жил он в I веке нашей эры. Онисим сначала был рабом в городе Колоссы, бежал от своего господина Филимона в Рим и там попал в тюрьму. За решёткой он встретил апостола Павла и был крещён им. После этого Онисим как сын служил Павлу, но тот отправил его к прежнему господину. К Филимону же обратился с посланием, призвав встретить Онисима не как раба, а как брата, что тот и сделал, даровав свободу. Онисим вернулся к Павлу, а после кончины его и других апостолов проповедовал Евангелие во многих странах и городах. В итоге он был схвачен и казнён после жестокого избиения камнями.

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Приметы 28 февраля

Онисим Овчарник

На Руси 28 февраля отмечали народный праздник — Онисимов день или Онисим Овчарник. Святого чтили как покровителя овец, и в этот день к ним относились с особой заботой. Было принято на Онисима устраивать застолье — было поверье: насколько богаты угощения в этот день, настолько успешным и будет год, таким будет и урожай. В гости звали родных и близких, а ещё непременно помогали нуждающимся.

Считалось, что в этот день не следует давать свои обещания и верить чужим. Также не подходил Онисим Овчарник для начала важных дел — их старались отложить. В долг в этот день старались не давать из-за убеждения, что деньги не вернутся.

Погодные приметы 28 февраля

  • Ясная ночь — к морозам.
  • Какова погода в Онисимов день, таким будет сентябрь.
  • Длинные сосульки на крышах — к долгой весне.
  • Снег тает и много воды — к хорошему урожаю.

Именины

28 февраля именины может отмечать российский актёр, телеведущий Арсений Попов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

28 февраля именины может отмечать российский актёр, телеведущий Арсений Попов. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Сегодня, 28 февраля, именины могут отмечать:

  • Алексей
  • Арсений
  • Афанасий
  • Иван
  • Михаил
  • Николай
  • Пётр
  • Семён
  • София.
Авторы
Вадим Андреев
Вадим Андреев
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