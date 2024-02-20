Путин анонсировал встречу с зарубежными лидерами в Казани 21 февраля

"Я буквально завтра в Казани должен встретиться с некоторыми коллегами. <…> Это Кыргызстан, Узбекистан, будет там ещё и президент Казахстана", — сказал Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Как сообщал Life.ru, "Игры будущего" обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международных соревнований. В ноябре глава государства обратился к участникам мероприятия "100 дней до "Игр будущего". По словам президента, в нашей стране хорошо понимают ценность многообразия во всём, в том числе и в спорте. Путин отметил, что именно в спорте можно найти путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.