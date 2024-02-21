Мирзиёев посетит Казань и примет участие в церемонии открытия Игр будущего

"В ходе встречи будут обсуждены вопросы реализации договорённостей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита в Россию 5–7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства", — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что 21 февраля посетит Казань, где встретится с рядом зарубежных лидеров. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщал Life.ru, Игры будущего обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. Эти соревнования пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международного турнира.