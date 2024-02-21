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21 февраля, 05:52

Мирзиёев посетит Казань и примет участие в церемонии открытия Игр будущего

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетит с рабочим визитом РФ. Об этом сообщила пресс-служба лидера республики.

В рамках поездки Мирзиёев посетит Казань, где примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего". Также планируется его встреча с Путиным.

"В ходе встречи будут обсуждены вопросы реализации договорённостей на высшем уровне, достигнутых по итогам официального визита в Россию 5–7 октября 2023 года, а также дальнейшего углубления отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства", — говорится в сообщении.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что 21 февраля посетит Казань, где встретится с рядом зарубежных лидеров. Среди них — президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Как сообщал Life.ru, Игры будущего обещают стать самым необычным мероприятием 2024 года в России. Эти соревнования пройдут в Казани и Сочи с 21 февраля по 3 марта. Это первые международные мультиспортивные соревнования по гибридным дисциплинам. В апреле 2023 года Владимир Путин торжественно дал старт обратному отсчёту до начала международного турнира.

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ТАСС / POOL / Алексей Даничев

Иван Косицын
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