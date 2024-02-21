Лавров заявил, что Россия открыта для урегулирования по Украине мирным путём
Москва открыта для урегулирования украинского конфликта мирным способом, однако сам Киев и Запад помешаны на неприемлемой "формуле" Владимира Зеленского. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Наши оппоненты зациклены на продвижении "формулы" Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую. Для начала Киеву предстоит отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввёл сам для себя", — указал глава МИД РФ в беседе с O Globo.
По словам Лаврова, киевские власти и Запад не стремятся к урегулированию в Незалежной, поэтому у Москвы нет другого выбора, кроме как продолжать спецоперацию до выполнения всех задач.
Ранее Зеленский сообщил, что в Киеве прорабатывают "формулу мира", в которой объединены позиции 50 государств. Но России в числе этих стран нет. Москву пообещали ознакомить с документом, когда тот будет готов. В январе в Давосе прошла встреча, в ходе которой глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что конфликт на Украине невозможно урегулировать без участия Москвы. А политик Ги Меттан назвал встречу по "формуле мира" Зеленского фарсом. Зарубежные СМИ писали, что переговоры закончились ничем.
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