Лавров заявил, что Россия открыта для урегулирования по Украине мирным путём

Москва открыта для урегулирования украинского конфликта мирным способом, однако сам Киев и Запад помешаны на неприемлемой "формуле" Владимира Зеленского. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Наши оппоненты зациклены на продвижении "формулы" Зеленского, представляющей собой неприемлемый ультиматум России, и категорически отвергают другие инициативы, включая бразильскую. Для начала Киеву предстоит отменить запрет на диалог с Москвой, который он ввёл сам для себя", — указал глава МИД РФ в беседе с O Globo.