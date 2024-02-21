Кологривый расстался с женой из-за тайного романа с Муцениеце, узнали СМИ

После расставания с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце не спешит представлять публике своих возлюбленных, однако об одном её поклоннике всё же стало известно. Как пишет kp.ru, 34-летняя артистка разбила сердце 29-летнему актёру Никите Кологривому.

"С Кологривым Агата знакома с 2021 года, ещё со съёмок фильма "В клетке – 2". Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съёмочной площадке. Они сблизились на съёмках фильма "Я — медведь". Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться", — отметили знакомые Муцениеце.

В это время актёр был женат на матери своей двухлетней дочери и, как мог, отрицал роман на стороне. По его словам, это был всего лишь проект, поэтому не стоит верить всем, кто распускает слухи. Но знакомые актрисы утверждают совсем другое.

"Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьёзного с женатым артистом. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался", — сказал знакомый Муцениеце.