Кологривый расстался с женой из-за тайного романа с Муцениеце, узнали СМИ
Kp.ru: Кологривый расстался с супругой из-за тайного романа с Муцениеце
Агата Муцениеце и Никита Кологривый. Обложка © YouTube / Agata Muceniece
После расставания с Павлом Прилучным актриса Агата Муцениеце не спешит представлять публике своих возлюбленных, однако об одном её поклоннике всё же стало известно. Как пишет kp.ru, 34-летняя артистка разбила сердце 29-летнему актёру Никите Кологривому.
"С Кологривым Агата знакома с 2021 года, ещё со съёмок фильма "В клетке – 2". Но роман у них начался только этим летом, уже на другой съёмочной площадке. Они сблизились на съёмках фильма "Я — медведь". Правда, их отношения были недолгими. Уже осенью они перестали общаться", — отметили знакомые Муцениеце.
В это время актёр был женат на матери своей двухлетней дочери и, как мог, отрицал роман на стороне. По его словам, это был всего лишь проект, поэтому не стоит верить всем, кто распускает слухи. Но знакомые актрисы утверждают совсем другое.
"Никита потерял голову от Агаты, но она не захотела ничего серьёзного с женатым артистом. А потом об их романе узнала жена Кологривого. В результате у Никиты и с Агатой ничего не вышло, и с женой он разъехался", — сказал знакомый Муцениеце.
Актриса же посчитала, что отношения с Кологривым бесперспективные, и начала встречаться с 39-летним миллионером Владимиром Перельманом — основателем и главой холдинга Perelman People, куда входит ряд ресторанов. Кроме того, бизнесмен занимается дизайнерской мебелью и преподает йогу.
А ранее актёр Иван Янковский ответил Кологривому, который раскритиковал знаменитых актёров. Тот дал ряд интервью, в которых прошёлся по легендарным артистам. В частности, он заявил, что ему не нравится Иннокентий Смоктуновский. Между тем Life.ru рассказывал, как Кологривый обратился к военным – участникам спецоперации. Актёр поблагодарил бойцов и пообещал делать кино, которое им понравится, после чего даже был внесён в базу украинского "Миротворца".