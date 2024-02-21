Верховный суд: Отказ ЦИК допустить Надеждина до выборов президента РФ законный

Отказ Центризбиркома допустить политика Бориса Надеждина до выборов президента России является законным. Об этом заявили в Верховном суде в среду, 21 февраля.

"В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции", — отметил судья.

Надеждин в свою очередь заявил, что обжалует это решение в течение пяти дней. 26 февраля Верховный суд должен рассмотреть жалобы политика на отказ по двум искам с оспариванием формы документов Центризбиркома.