Верховный суд: Отказ ЦИК допустить Надеждина до выборов президента РФ законный
Борис Надеждин. Обложка © Telegram / BorisNadezhdin
Отказ Центризбиркома допустить политика Бориса Надеждина до выборов президента России является законным. Об этом заявили в Верховном суде в среду, 21 февраля.
"В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции", — отметил судья.
Надеждин в свою очередь заявил, что обжалует это решение в течение пяти дней. 26 февраля Верховный суд должен рассмотреть жалобы политика на отказ по двум искам с оспариванием формы документов Центризбиркома.
Как сообщал Life.ru, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин подал документы в ЦИК 26 декабря прошлого года. Собрав необходимое число подписей за выдвижение, политик передал их в ЦИК, но получил отказ в регистрации. Оказалось, что 9147 подписей недействительны, а 11 принадлежат мёртвым людям. 15 февраля Верховный суд отклонил первый из исков Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей.
Президентские выборы в РФ пройдут 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").