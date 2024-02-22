США сообщили союзникам об угрозе от России, о которой сами толком ничего не знают
NYT: Разведка США уведомила ЕС об "угрозе" от России, о которой сама мало знает
США не особенно уверены в своём анализе российских планов по запуску ядерного оружия на орбиту для выведения спутников из строя, передаёт The New York Times, ссылаясь на источники.
"Американские разведслужбы резко разделились во мнениях по поводу того, что планирует сделать президент России Владимир Путин", — пишет газета.
Более того, американские чиновники признали, что они сами не сильно верят в собственный анализ о вероятности запуска Россией ядерного оружия на орбиту. Несмотря на это, госсекретарь страны Энтони Блинкен предупредил Китай и Индию о существовании угрозы для их спутников. Также Америка рассказала союзникам, что Россия в этом году может запустить своё оружие. Впрочем, не исключается, что это будет безвредная "поддельная" боеголовка.
Напомним, 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". Западные СМИ сообщили, что эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может быть применено не по наземной цели, а по спутнику. В Кремле объяснили, что Белый дом специально прибегнул к сказке про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи. Впрочем, Путин заявил, что Москва всегда была категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и выразил недоумение тем, что Запад поднял шум на эту тему.
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