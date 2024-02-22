США сообщили союзникам об угрозе от России, о которой сами толком ничего не знают

США не особенно уверены в своём анализе российских планов по запуску ядерного оружия на орбиту для выведения спутников из строя, передаёт The New York Times, ссылаясь на источники.

Более того, американские чиновники признали, что они сами не сильно верят в собственный анализ о вероятности запуска Россией ядерного оружия на орбиту. Несмотря на это, госсекретарь страны Энтони Блинкен предупредил Китай и Индию о существовании угрозы для их спутников. Также Америка рассказала союзникам, что Россия в этом году может запустить своё оружие. Впрочем, не исключается, что это будет безвредная "поддельная" боеголовка.