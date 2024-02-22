"Русские наступают": Немецкий журналист рассказал об отчаянии в Киеве за закрытыми дверями Немецкий журналист Швунг приехал в Киев и увидел панику из-за продвижения ВС РФ 22 февраля, 09:57 На Украине царит паника из-за поражений ВСУ. Обложка © Getty Images / Libkos

Жители Украины паникуют и понимают, что положение их армии оставляет желать лучшего на фоне активных наступательных действий российских войск. Об этом сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший в Киев немецкий журналист Грегор Швунг.

"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве, за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — отметил он.

Швунг добавил, что у украинцев "нет плана Б", поэтому они по-прежнему надеются на помощь Запада и не знают, как действовать, если США откажут им в деньгах и военной технике.

Авторы Татьяна Миссуми