"Русские наступают": Немецкий журналист рассказал об отчаянии в Киеве за закрытыми дверями
Немецкий журналист Швунг приехал в Киев и увидел панику из-за продвижения ВС РФ
На Украине царит паника из-за поражений ВСУ. Обложка © Getty Images / Libkos
Жители Украины паникуют и понимают, что положение их армии оставляет желать лучшего на фоне активных наступательных действий российских войск. Об этом сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший в Киев немецкий журналист Грегор Швунг.
"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве, за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — отметил он.
Швунг добавил, что у украинцев "нет плана Б", поэтому они по-прежнему надеются на помощь Запада и не знают, как действовать, если США откажут им в деньгах и военной технике.
Напомним, Вооружённые силы РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Освобождение города продолжило череду успешных операций ВС РФ в Мариуполе и Артёмовске.