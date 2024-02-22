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"Русские наступают": Немецкий журналист рассказал об отчаянии в Киеве за закрытыми дверями

Немецкий журналист Швунг приехал в Киев и увидел панику из-за продвижения ВС РФ

22 февраля, 09:57
На Украине царит паника из-за поражений ВСУ. Обложка © Getty Images / Libkos

На Украине царит паника из-за поражений ВСУ. Обложка © Getty Images / Libkos

Жители Украины паникуют и понимают, что положение их армии оставляет желать лучшего на фоне активных наступательных действий российских войск. Об этом сообщил в репортаже для телеканала Welt приехавший в Киев немецкий журналист Грегор Швунг.

"На Украине понимают, что они находятся в крайне трудной ситуации на фронте. Здесь, в Киеве, за закрытыми дверями каждый говорит, что положение отчаянное, что нужно как-то пытаться удержать оборону, что русские оказывают давление по всей линии фронта", — отметил он.

Швунг добавил, что у украинцев "нет плана Б", поэтому они по-прежнему надеются на помощь Запада и не знают, как действовать, если США откажут им в деньгах и военной технике.

"Ситуация крайне тяжёлая": Зеленский пожаловался на напор ВС РФ на Купянском направлении
"Ситуация крайне тяжёлая": Зеленский пожаловался на напор ВС РФ на Купянском направлении

Напомним, Вооружённые силы РФ взяли под контроль Авдеевку 17 февраля. На зданиях коксохимического завода водружены российские флаги. Президент России Владимир Путин поздравил бойцов с успешным завершением битвы за город. Отличившимся при операции военнослужащим вручили награды. Освобождение города продолжило череду успешных операций ВС РФ в Мариуполе и Артёмовске.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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