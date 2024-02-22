Песков: Путину не потребовалась медкомиссия перед полётом на Ту-160М
Перед полётом в модернизированном стратегическом авианосце Ту-160М президенту РФ Владимиру Путину не потребовалось проходить медицинский осмотр, предусмотренный для пилотов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"[Для президента такие процедуры] не требуются", — цитирует ответ официального представителя Кремля ТАСС.
Напомним, накануне российский лидер побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. А сегодня глава государства приехал на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить, каков самолёт в деле. Весь полёт занял 30 минут. Вернувшись на землю, президент поделился впечатлениями о том, каково летать на новом стратегическом ракетоносце.
Life.ru