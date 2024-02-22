Песков: Путину не потребовалась медкомиссия перед полётом на Ту-160М

Перед полётом в модернизированном стратегическом авианосце Ту-160М президенту РФ Владимиру Путину не потребовалось проходить медицинский осмотр, предусмотренный для пилотов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.