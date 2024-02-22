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22 февраля, 14:53

Песков: Путину не потребовалась медкомиссия перед полётом на Ту-160М

Перед полётом в модернизированном стратегическом авианосце Ту-160М президенту РФ Владимиру Путину не потребовалось проходить медицинский осмотр, предусмотренный для пилотов. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"[Для президента такие процедуры] не требуются", цитирует ответ официального представителя Кремля ТАСС.

Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа
Путин пересел со штурвала ракетоносца Ту-160М за руль КамАЗа

Напомним, накануне российский лидер побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова. А сегодня глава государства приехал на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить, каков самолёт в деле. Весь полёт занял 30 минут. Вернувшись на землю, президент поделился впечатлениями о том, каково летать на новом стратегическом ракетоносце.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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