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23 февраля, 10:56

CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временном отстранении, принятое в МОК

Апелляция Олимпийского комитета России (ОКР), поданная в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением о временном отстранении, которое принял Международный олимпийский комитет (МОК), была отклонена. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.

"Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности и равенства", — указано в ответе суда на апелляцию российского комитета.

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Напомним, МОК принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав организации олимпийских советов новых регионов: ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам главы международного комитета, ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в нарушении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали вердикт настоящим позором. 6 ноября Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению апелляцию Олимпийского комитета России.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Лысенко
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