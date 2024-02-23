CAS отклонил апелляцию ОКР на решение о временном отстранении, принятое в МОК
Апелляция Олимпийского комитета России (ОКР), поданная в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с решением о временном отстранении, которое принял Международный олимпийский комитет (МОК), была отклонена. Об этом сообщили в пресс-службе CAS.
"Ответственная комиссия CAS отклонила апелляцию и подтвердила оспариваемое решение, установив, что исполнительный комитет МОК не нарушил принципы законности и равенства", — указано в ответе суда на апелляцию российского комитета.
Напомним, МОК принял решение отстранить ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав организации олимпийских советов новых регионов: ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. По словам главы международного комитета, ОКР больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование от МОК. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в нарушении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали вердикт настоящим позором. 6 ноября Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению апелляцию Олимпийского комитета России.
ТАСС / Сергей Бобылев