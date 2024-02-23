В ОКР назвали CAS политическим инструментом, утратившим объективность
Международный спортивный арбитражный суд (CAS) давно перестал быть объективным по отношению к России и стал скорее инструментом политического влияния, а не правосудия. Об этом говорится в сообщении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном на официальном сайте организации.
"Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS "работает" уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия", — говорится в заявлении ОКР.
В комитете отметили, что мотивом для принятия решения CAS стали практически дословно переписанные аргументы МОК, несмотря на многочисленные правовые доводы, приведённые в апелляции ОКР. Таким образом, Лозаннский арбитраж дал понять, что Олимпийская сборная России не будет принимать участие в летней Олимпиаде в Париже. Также исключено любое взаимодействие ОКР со спортсменами, которым МОК позволит выступать под нейтральным флагом.
В октябре прошлого года Международный олимпийский комитет отстранил Олимпийский комитет России. Это произошло из-за включения ОКР в состав олимпийских советов Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она была отклонена. В МОК остались довольны таким решением суда. Теперь ОКР лишён статуса национального олимпийского комитета и не может получать финансирование от олимпийского движения.
ТАСС / Сергей Бобылев