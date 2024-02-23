В ОКР назвали CAS политическим инструментом, утратившим объективность

Международный спортивный арбитражный суд (CAS) давно перестал быть объективным по отношению к России и стал скорее инструментом политического влияния, а не правосудия. Об этом говорится в сообщении Олимпийского комитета России (ОКР), опубликованном на официальном сайте организации.

"Предсказуемо данное дело было рассмотрено в рекордно короткий срок, в отличие от других исков Олимпийского комитета России, с которыми САS "работает" уже больше полутора лет. Международный спортивный арбитраж в отношении всего, что касается России, уже давно утратил объективность, действуя как политический инструмент, а не институт правосудия", — говорится в заявлении ОКР.