МОК остался доволен решением CAS об отклонении апелляции ОКР
Международный олимпийский комитет (МОК) остался доволен решением Международного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства. Об этом сообщили в самой организации.
"МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России. Действия исполкома МОК были вызваны односторонним решением ОКР о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией", — говорится в сообщении МОК.
С этого момента ОКР лишается статуса национального олимпийского комитета и не имеет права на получение финансирования от олимпийского движения.
Напомним, МОК принял решение отстранить ОКР после включения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав объединения. Глава международного комитета заявил, что он больше не может действовать как национальный олимпийский комитет и получать финансирование. В ответ в МИД РФ обвинили комитет в нарушении прав российских атлетов, а в Госдуме назвали ситуацию позором. 6 ноября Спортивный арбитражный суд принял к рассмотрению апелляцию Олимпийского комитета России. Однако стало известно, что её отклонили.