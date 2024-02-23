МОК остался доволен решением CAS об отклонении апелляции ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) остался доволен решением Международного арбитражного суда (CAS), который отклонил апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на приостановку членства. Об этом сообщили в самой организации.

"МОК доволен тем, что CAS подтвердил решение исполкома о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России. Действия исполкома МОК были вызваны односторонним решением ОКР о включении в ряды своих членов региональных спортивных организаций, находящихся в ведении Национального олимпийского комитета (НОК) Украины, что является нарушением Олимпийской хартии и территориальной целостности НОК Украины, признанной МОК в соответствии с Олимпийской хартией", — говорится в сообщении МОК.