Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

Верховный суд России признал законным отказ Борису Надеждину в удовлетворении его иска по оспариванию требований Центризбиркома к форме списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборах президента России. Такое решение ВС вынес в понедельник, 26 февраля.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — заявил судья апелляционной коллегии.

Напомним, речь идёт о нормах ЦИК, по которым списки заверяет нотариус конкретного субъекта, из-за чего они не могут собираться в другом регионе. В соответствии с этим требованием Центральная избирательная комиссия отсеяла некоторые подписи жителей регионов за Надеждина, поданные в столичный штаб.

В понедельник апелляционная коллегия планирует рассмотреть жалобу политика на отказ в иске, где он оспаривал форму проверки подписных листов.