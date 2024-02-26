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26 февраля, 10:10

Верховный суд отклонил апелляцию Надеждина

Верховный суд признал законным отказ Надеждину в иске по форме для подписей

Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / А. Белкин

Борис Надеждин. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / А. Белкин

Верховный суд России признал законным отказ Борису Надеждину в удовлетворении его иска по оспариванию требований Центризбиркома к форме списка сборщиков подписей для регистрации кандидатов на выборах президента России. Такое решение ВС вынес в понедельник, 26 февраля.

"Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", — заявил судья апелляционной коллегии.

Напомним, речь идёт о нормах ЦИК, по которым списки заверяет нотариус конкретного субъекта, из-за чего они не могут собираться в другом регионе. В соответствии с этим требованием Центральная избирательная комиссия отсеяла некоторые подписи жителей регионов за Надеждина, поданные в столичный штаб.

В понедельник апелляционная коллегия планирует рассмотреть жалобу политика на отказ в иске, где он оспаривал форму проверки подписных листов.

Верховный суд: Отказ ЦИК допустить Надеждина до выборов президента РФ законный
Верховный суд: Отказ ЦИК допустить Надеждина до выборов президента РФ законный

Напомним, кандидат от партии "Гражданская инициатива" Борис Надеждин подал документы в ЦИК 26 декабря 2023 года. Собрав необходимое число подписей за выдвижение, политик передал их в Центризбирком и получил отказ в регистрации. Выяснилось, что 9147 подписей недействительны, а 11 принадлежат мёртвым людям. 15 февраля Верховный суд отклонил первый из исков Надеждина, оспаривающего требования ЦИК к сбору подписей. А 21 февраля признал законным отказ ЦИК допустить Надеждина до выборов.

Президентские выборы в РФ состоятся 15, 16 и 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ) и Владислав Даванков ("Новые люди").

Никита Осипов
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