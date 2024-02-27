"Мощная ударная сила армии": Путин поздравил военнослужащих с Днём Сил специальных операций
Путин отметил героизм и отвагу Сил специальных операций в боях с неонацистами
Глава государства Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. В видеообращении российский лидер отметил, что бойцы подразделений доказали на деле готовность отстаивать национальные интересы России в любой точке мира.
Глава государства Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Видео © Life.ru
В обращении президент поблагодарил весь личный состав и ветеранов Сил специальных операций за доблестную службу, мужество и верность, а также выразил особые слова признательности воинам – участникам специальной военной операции на Украине.
Российский лидер подчеркнул, что военные грамотно и решительно выполняют поставленные задачи на самых опасных участках, на передовой и в глубоком тылу противника. Отметил глава государства и высокие качества, которые всегда отличали бойцов и командиров сил специальных операций. Также глава государства упомянул, что решение о создании Сил специальных операций было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.
"За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии. Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира", — подчеркнул Путин.
Как заметил президент, бойцы подразделений защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а в настоящие дни они демонстрируют примеры героизма и отваги в боях с неонацистами.
"Мы будем и дальше укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну: это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота России", — отметил глава государства.
В заключение Путин пожелал личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, а также выразил уверенность в том, что бойцы подразделений будут и впредь брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, а также вносить весомый вклад в защиту России и в обеспечение безопасности нашей Родины.
Ранее Путин объявил благодарность всем подразделениям ВС РФ, освобождавшим Авдеевку. О взятии Авдеевки 17 февраля Путину доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Сейчас в городе работают сапёры, занятые поиском и ликвидацией мин, снарядов и других взрывоопасных предметов. Жителям отбитого у врага населённого пункта уже вручаются паспорта РФ.
Life.ru / Павел Баранов