"Мощная ударная сила армии": Путин поздравил военнослужащих с Днём Сил специальных операций

Глава государства Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. В видеообращении российский лидер отметил, что бойцы подразделений доказали на деле готовность отстаивать национальные интересы России в любой точке мира.

Глава государства Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций с профессиональным праздником. Видео © Life.ru

В обращении президент поблагодарил весь личный состав и ветеранов Сил специальных операций за доблестную службу, мужество и верность, а также выразил особые слова признательности воинам – участникам специальной военной операции на Украине.

Российский лидер подчеркнул, что военные грамотно и решительно выполняют поставленные задачи на самых опасных участках, на передовой и в глубоком тылу противника. Отметил глава государства и высокие качества, которые всегда отличали бойцов и командиров сил специальных операций. Также глава государства упомянул, что решение о создании Сил специальных операций было продиктовано временем, необходимостью эффективно отвечать на новые вызовы.

"За короткий срок вы с честью прошли период становления, обеспечили преемственность и развитие уникальных традиций отечественного спецназа, достойно приняли боевое крещение и стали мощной ударной силой нашей армии. Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира", — подчеркнул Путин.

Как заметил президент, бойцы подразделений защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а в настоящие дни они демонстрируют примеры героизма и отваги в боях с неонацистами.

"Мы будем и дальше укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну: это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота России", — отметил глава государства.