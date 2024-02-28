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28 февраля, 01:19

СК установит личности командиров ВСУ, приказавших сбить российский Ил-76

Бастрыкин: СК РФ устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76

Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Место крушения самолёта Ил-76 в Белгородской области. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Следственный комитет РФ установит личности украинских командиров, которые отдали приказ о нанесении удара по российскому самолёту Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В беседе с ТАСС Бастрыкин рассказал, что следственные действия, направленные на установление причастных к теракту украинских командиров, продолжаются. На данный момент уже известен тип вооружения, из которого был нанесён удар по российскому самолёту — это зенитные управляемые ракеты MIM-104A комплекса Patriot.

"На месте падения самолёта обнаружены несколько сотен фрагментов тел погибших. Результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел членам экипажа, сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолёта", — добавил глава СК.

Стало известно, кто приказал ВСУ сбить российский Ил-76 с пленными без ведома штаба ПВО
Стало известно, кто приказал ВСУ сбить российский Ил-76 с пленными без ведома штаба ПВО

Напомним, что в сбитом 24 января под Белгородом российском самолёте было 65 военнопленных ВСУ, трое человек сопровождения и шестеро членов экипажа, никто из них не выжил. В связи с ударом по борту было заведено уголовное дело. В СК РФ подтвердили, что Ил-76 был атакован из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot, которым Штаты снабдили украинские войска. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал теракт военным преступлением, ответственность за которое несёт киевский режим.

Оксана Попова
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