СК установит личности командиров ВСУ, приказавших сбить российский Ил-76

Следственный комитет РФ установит личности украинских командиров, которые отдали приказ о нанесении удара по российскому самолёту Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

В беседе с ТАСС Бастрыкин рассказал, что следственные действия, направленные на установление причастных к теракту украинских командиров, продолжаются. На данный момент уже известен тип вооружения, из которого был нанесён удар по российскому самолёту — это зенитные управляемые ракеты MIM-104A комплекса Patriot.