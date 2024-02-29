"Ровно, чётко": Хуснуллин оценил на отлично навыки Путина по вождению на КамАЗе
Хуснуллин заявил, что всегда мечтал покататься с Путиным на КамАЗе
Президент России Владимир Путин — за рулём КамАЗа на участке трассы М12 "Восток". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Покататься с президентом РФ Владимиром Путиным на КамАЗе — мечта всей жизни вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru, отметив способности президента управлять грузовиком.
Хуснуллин рассказал Life.ru, что всегда мечтал покататься с Путиным на КамАЗе. Видео © Life.ru
"Это была мечта моей жизни. Президент очень хорошо водит КамАЗ. Ровно, чётко, уверенно, ещё и смотрит по сторонам", — сказал Хуснуллин.
Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе поездки в Казань прокатил Хуснуллина на КамАЗе. Причём поездка российскому лидеру далась весьма легко, ведь до этого он побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Глава государства прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле.