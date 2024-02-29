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29 февраля, 12:51

"Ровно, чётко": Хуснуллин оценил на отлично навыки Путина по вождению на КамАЗе

Хуснуллин заявил, что всегда мечтал покататься с Путиным на КамАЗе

Президент России Владимир Путин — за рулём КамАЗа на участке трассы М12 "Восток". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин — за рулём КамАЗа на участке трассы М12 "Восток". Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев

Покататься с президентом РФ Владимиром Путиным на КамАЗе — мечта всей жизни вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru, отметив способности президента управлять грузовиком.

Хуснуллин рассказал Life.ru, что всегда мечтал покататься с Путиным на КамАЗе. Видео © Life.ru

"Это была мечта моей жизни. Президент очень хорошо водит КамАЗ. Ровно, чётко, уверенно, ещё и смотрит по сторонам", — сказал Хуснуллин.

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Напомним, на прошлой неделе президент России Владимир Путин в ходе поездки в Казань прокатил Хуснуллина на КамАЗе. Причём поездка российскому лидеру далась весьма легко, ведь до этого он побывал в кабине Ту-160М во время визита на Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова. Глава государства прибыл на взлётную полосу завода, чтобы лично проверить борт в деле.

Александра Мышляева
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