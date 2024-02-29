"Ровно, чётко": Хуснуллин оценил на отлично навыки Путина по вождению на КамАЗе

Покататься с президентом РФ Владимиром Путиным на КамАЗе — мечта всей жизни вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Об этом он рассказал в беседе с Life.ru, отметив способности президента управлять грузовиком.

Хуснуллин рассказал Life.ru, что всегда мечтал покататься с Путиным на КамАЗе. Видео © Life.ru

"Это была мечта моей жизни. Президент очень хорошо водит КамАЗ. Ровно, чётко, уверенно, ещё и смотрит по сторонам", — сказал Хуснуллин.