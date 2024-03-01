Россиянам рассказали, как правильно подать декларацию 3-НДФЛ и не нарваться на штраф

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также россияне, которые в прошлом году продали имущество или ценные бумаги, обязаны до 2 мая подать декларацию 3-НДФЛ. В противном случае им не избежать штрафа, предупредил экономист Анатолий Фарафонов.

По словам эксперта, ещё документ необходимо заполнить счастливчикам, победившим в лотерее. Налог удерживается лишь в случае выигрыша более четырёх тысяч рублей — его нужно заплатить самостоятельно. А если денежный приз превысил 15 тысяч рублей, налог оплачивает организатор лотереи.

"Также оплатить налог необходимо с недвижимости, транспорта, долей и акций, полученных в подарок от человека, с которым не связывают родственные узы", — добавил Фарафонов в интервью aif.ru.