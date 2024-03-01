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1 марта, 03:13

Россиянам рассказали, как правильно подать декларацию 3-НДФЛ и не нарваться на штраф

Экономист Фарафонов: Неподача декларации 3-НДФЛ до 2 мая приведёт к штрафу

Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, а также россияне, которые в прошлом году продали имущество или ценные бумаги, обязаны до 2 мая подать декларацию 3-НДФЛ. В противном случае им не избежать штрафа, предупредил экономист Анатолий Фарафонов.

По словам эксперта, ещё документ необходимо заполнить счастливчикам, победившим в лотерее. Налог удерживается лишь в случае выигрыша более четырёх тысяч рублей — его нужно заплатить самостоятельно. А если денежный приз превысил 15 тысяч рублей, налог оплачивает организатор лотереи.

"Также оплатить налог необходимо с недвижимости, транспорта, долей и акций, полученных в подарок от человека, с которым не связывают родственные узы", — добавил Фарафонов в интервью aif.ru.

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Ранее Life.ru сообщал, что в России могут отменить налог на доход для граждан с ежемесячной зарплатой менее 30 тысяч рублей. Нововведение вступит в силу, если депутаты Госдумы поддержат предложение фракции ЛДПР.

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Илья Пушкарев
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