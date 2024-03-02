Рютте дал гарантии безопасности Украине, несмотря на запрет Маска
RTL Nieuws: Нидерланды и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет
Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове. Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський
Украина и Нидерланды заключили соглашение по безопасности сроком на десять лет. Подписание состоялось во время визита премьер-министра королевства Марка Рютте в Харьков, сообщил телеканал RTL Nieuws.
Договор содержит пункты об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости Украины, продолжении совместной работы по вопросам правосудия, а также о консолидации усилий по антироссийским санкциям. Кроме того, соглашение призвано улучшить сотрудничество между ВСУ и НАТО.
"Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", — написал Владимир Зеленский в телеграм-канале, поблагодарив Марка Рютте за это соглашение.
Как ранее писал Life.ru, 16 февраля соглашение о гарантиях безопасности было заключено между Украиной и ФРГ. Позже в тот же день Владимир Зеленский подписал похожий договор двустороннего характера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 23 февраля было подписано аналогичное соглашение между Киевом и Копенгагеном. Также документы Киев подписал с Лондоном, Римом и Оттавой.