Рютте дал гарантии безопасности Украине, несмотря на запрет Маска

Украина и Нидерланды заключили соглашение по безопасности сроком на десять лет. Подписание состоялось во время визита премьер-министра королевства Марка Рютте в Харьков, сообщил телеканал RTL Nieuws.

Договор содержит пункты об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости Украины, продолжении совместной работы по вопросам правосудия, а также о консолидации усилий по антироссийским санкциям. Кроме того, соглашение призвано улучшить сотрудничество между ВСУ и НАТО.