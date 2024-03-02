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2 марта, 04:36

Рютте дал гарантии безопасности Украине, несмотря на запрет Маска

RTL Nieuws: Нидерланды и Украина подписали соглашение по безопасности на 10 лет

Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове. Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в Харькове. Обложка © X / Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський

Украина и Нидерланды заключили соглашение по безопасности сроком на десять лет. Подписание состоялось во время визита премьер-министра королевства Марка Рютте в Харьков, сообщил телеканал RTL Nieuws.

Договор содержит пункты об оказании военной помощи Киеву, укреплении оборонной промышленности и киберустойчивости Украины, продолжении совместной работы по вопросам правосудия, а также о консолидации усилий по антироссийским санкциям. Кроме того, соглашение призвано улучшить сотрудничество между ВСУ и НАТО.

"Документ предусматривает два миллиарда евро военной помощи от Нидерландов в этом году, а также дальнейшую оборонную помощь в течение следующих десяти лет", — написал Владимир Зеленский в телеграм-канале, поблагодарив Марка Рютте за это соглашение.

Маск отказал уходящему в отставку Рютте в праве давать гарантии безопасности Украине
Маск отказал уходящему в отставку Рютте в праве давать гарантии безопасности Украине

Как ранее писал Life.ru, 16 февраля соглашение о гарантиях безопасности было заключено между Украиной и ФРГ. Позже в тот же день Владимир Зеленский подписал похожий договор двустороннего характера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. 23 февраля было подписано аналогичное соглашение между Киевом и Копенгагеном. Также документы Киев подписал с Лондоном, Римом и Оттавой.

Лариса Сафронова
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