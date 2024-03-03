Названы последствия для Германии из-за слитого разговора немецких военных

Отношения между Германией и НАТО могут ухудшиться после того, как в Сеть утекли разговоры высокопоставленных немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Журналисты подчёркивают, что в перехваченной беседе офицеры Бундесвера говорят о том, что на территории Незалежной уже находятся военнослужащие Соединённого Королевства, США и Франции, которые помогают украинцам обслуживать передовые западные системы. В то же время, по данным издания, эти государства отрицают нахождение своих военных на Украине.