Названы последствия для Германии из-за слитого разговора немецких военных
WSJ: Утечка разговоров немецких военных может обострить отношения ФРГ с НАТО
Отношения между Германией и НАТО могут ухудшиться после того, как в Сеть утекли разговоры высокопоставленных немецких военных об ударах по Крымскому мосту. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).
Журналисты подчёркивают, что в перехваченной беседе офицеры Бундесвера говорят о том, что на территории Незалежной уже находятся военнослужащие Соединённого Королевства, США и Франции, которые помогают украинцам обслуживать передовые западные системы. В то же время, по данным издания, эти государства отрицают нахождение своих военных на Украине.
"Утечка информации <...> вызвала ярость в Германии и может привести к обострению отношений с союзниками Германии по НАТО", — говорится в статье.
Напомним, на просторах международной паутины 1 марта появились перехваченные разговоры немецких офицеров об атаке на Крымский мост и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в случившемся. Требование о проведении расследования было отправлено Госдумой РФ в Бундестаг. Также о том, что Москва требует объяснения от властей Германии сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Впоследствии в немецком военном ведомстве подтвердили, что запись разговора является подлинной.
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