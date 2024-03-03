Писториус: Обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает их отправки Киеву
Обсуждение немецкими офицерами потенциальных ударов крылатыми ракетами Taurus по Крымскому мосту вовсе не означает, что Киев получит эти снаряды. Об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.
"Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Это не означало и не означает зелёного света на применение ракет Taurus — ни со стороны канцлера, ни с моей стороны", — сказал он в разговоре с журналистами.
Писториус также назвал утечку беседы офицеров частью информационной войны, которую якобы устроила Россия. Глава Минобороны ФРГ рассчитывает, что первые результаты проверки в связи с инцидентом будут известны в начале предстоящей недели.
Напомним, перехваченные переговоры немецких военных оказались в Сети 1 марта и спровоцировали настоящий скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не шифровались. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал "очень серьёзным вопросом" опубликованную аудиозапись и поручил поскорее расследовать инцидент.
TACC / DPA / picture-alliance