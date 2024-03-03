Писториус: Обсуждение офицерами ФРГ ракет Taurus не означает их отправки Киеву

"Офицеры делали то, для чего они здесь: они обдумывали различные сценарии, никоим образом не строя при этом планов. Это не означало и не означает зелёного света на применение ракет Taurus — ни со стороны канцлера, ни с моей стороны", — сказал он в разговоре с журналистами.