В "Ростехе" подтвердили, что танки "Армата" стоят на вооружении российских войск
Глава "Ростеха" Чемезов: Танки Т-14 "Армата" стоят на вооружении ВС РФ
Танк Т-14 "Армата". Обложка © Wikipedia / Boevaya mashina
Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов раскрыл, находится ли новейший танк Т-14 "Армата" на вооружении российских войск. Во время беседы с корреспондентами РИА "Новости" он подтвердил, что боевая машина уже поставляется в ВС РФ.
"В армии она, конечно, на вооружении стоит", — заявил Чемезов.
Напомним, что государственные испытания новейшей российской тяжёлой боевой машины планировали завершить в 2022 году. Уже в августе 2022 года на форуме "Армия-2022" впервые показали экспортный вариант перспективного танка. В апреле прошлого года отечественные средства массовой информации сообщали о применении "Арматы" в зоне проведения российскими войсками специальной военной операции на Украине. Впоследствии зарубежные издания, посвящённые армейской тематике, подтвердили эту информацию, ссылаясь на появившиеся на просторах Всемирной паутины кадры.