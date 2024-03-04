В "Ростехе" подтвердили, что танки "Армата" стоят на вооружении российских войск

Генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов раскрыл, находится ли новейший танк Т-14 "Армата" на вооружении российских войск. Во время беседы с корреспондентами РИА "Новости" он подтвердил, что боевая машина уже поставляется в ВС РФ.