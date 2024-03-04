Мэр Тулуна, присвоивший жильё для пострадавших от наводнения, лишился должности

Тулунский городской суд в Иркутской области досрочно прекратил полномочия мэра города Юрия Кариха. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по требованию которой было принято решение.

"Прокуратура внесла представление, а затем обратилась с исковым заявлением в суд о досрочном прекращении полномочий главы в связи допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Тулунский городской суд требования прокурора удовлетворил", — говорится в сообщении.