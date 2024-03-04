Мэр Тулуна, присвоивший жильё для пострадавших от наводнения, лишился должности
Суд досрочно прекратил полномочия мэра Тулуна Иркутской области Юрия Кариха
Юрий Карих. Обложка © VK / Юрий Карих
Тулунский городской суд в Иркутской области досрочно прекратил полномочия мэра города Юрия Кариха. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, по требованию которой было принято решение.
"Прокуратура внесла представление, а затем обратилась с исковым заявлением в суд о досрочном прекращении полномочий главы в связи допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Тулунский городской суд требования прокурора удовлетворил", — говорится в сообщении.
Своё решение суд обосновал тем, что Карих в нарушение закона не уведомил о возникновении ситуации, грозящей возникновением конфликта интересов, и не сделал ничего для его предотвращения или урегулирования. В соответствии с законом градоначальник подлежит освобождению от должности из-за утраты доверия.
Напомним, громкое уголовное дело встряхнуло Тулун в октябре 2023 года. Юрий Карих стал фигурантом дела о мошенничестве, которое градоначальник упорно отрицал. Уже 16 октября Следком официально сообщил о задержании чиновника. На данный момент он находится под стражей. По данным следствия, Карих и его сообщники решили нажиться на последствиях наводнения 2019 года, сильно ударившего по Тулунскому району: они предоставили фиктивные данные для выделения жилья людям, даже не проживавшим в регионе в то время. Полученную недвижимость подозреваемые продали. Всего по делу проходит шесть человек.