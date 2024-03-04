В Петербурге усилили меры безопасности
Губернатор Беглов заявил, что в Петербурге усилили контроль над безопасностью
Власти Санкт-Петербурга усилили объём контролирующих мероприятий по обеспечению безопасности в городе. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
"Провёл расширенное совещание с руководителями силовых ведомств. Обсуждали вопросы обеспечения безопасности в регионе", — написал губернатор в телеграм-канале.
Напомним, ранее Life.ru рассказывал, что 2 марта беспилотник ВСУ врезался в один из домов на Пискарёвском проспекте в Петербурге. В результате оказалось повреждено 15 квартир, 100 человек эвакуировали. Губернатор Александр Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации последствий ЧП. Один из жильцов дома рассказал, что от осколков его спасли прочные занавески. Число пострадавших в результате взрыва из-за падения дрона достигло восьми. Губернатор позднее заявил, что им обязательно выплатят компенсации.
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