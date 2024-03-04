"Невнятное либо безумное": В Совфеде оценили реакцию Берлина на слив беседы немецких офицеров

Комментарии из Германии по поводу слива записи беседы немецких военных, обсуждавших планы по атаке Крымского моста, являются невнятными или безумными. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

По его словам, реакция властей ФРГ на перехват переговоров была достаточно предсказуемой, так как на фоне скандала они стали обсуждать не содержание материала, а сам факт его утечки. Как подчеркнул Косачёв, возможность слива для Германии важнее того, что она уверенно идёт к "войне с ядерным государством".

"Совсем уйти от ответа по существу также не получается. Однако в комментариях мы слышим либо невнятное, либо безумное. Министр обороны Германии Писториус назвал опубликованную запись "гибридной дезинформирующей атакой" России. То есть слова германских генералов, подлинность которых уже никто не отрицает, — это, оказывается, "кремлёвская дезинформация", — написал он в телеграм-канале.