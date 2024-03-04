"Невнятное либо безумное": В Совфеде оценили реакцию Берлина на слив беседы немецких офицеров
Косачёв назвал невнятными комментарии властей ФРГ по слитому разговору военных
Комментарии из Германии по поводу слива записи беседы немецких военных, обсуждавших планы по атаке Крымского моста, являются невнятными или безумными. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
По его словам, реакция властей ФРГ на перехват переговоров была достаточно предсказуемой, так как на фоне скандала они стали обсуждать не содержание материала, а сам факт его утечки. Как подчеркнул Косачёв, возможность слива для Германии важнее того, что она уверенно идёт к "войне с ядерным государством".
"Совсем уйти от ответа по существу также не получается. Однако в комментариях мы слышим либо невнятное, либо безумное. Министр обороны Германии Писториус назвал опубликованную запись "гибридной дезинформирующей атакой" России. То есть слова германских генералов, подлинность которых уже никто не отрицает, — это, оказывается, "кремлёвская дезинформация", — написал он в телеграм-канале.
Сенатор обратил внимание, что аккаунты в соцсети X (Twitter), которые публиковали эту запись, были в итоге заблокированы в ФРГ. По его словам, ракетные приготовления Берлина являются сознательным актом соучастия в государственном терроризме, который должен оттянуть крушение киевского режима.
Как сообщал Life.ru, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.
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