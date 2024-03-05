"Это сыграет на руку России": В США не стали комментировать слив разговора немецких офицеров
Кирби: Белый дом не прокомментирует слив в ФРГ, чтобы не играть на руку РФ
Белый дом не будет комментировать слив разговора немецких офицеров. Об этом в беседе со СМИ заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби.
"Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — подчеркнул Кирби.
Он также произнёс, что любое подтверждение утечки только поможет популяризировать смехотворный тезис о якобы существующей войне между Западом и Россией, а также между США и РФ либо НАТО и РФ.
Напомним, в ФРГ разгорелся крупный скандал из-за утечки 1 марта беседы немецких офицеров, обсуждавших удар по Крымскому мосту. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал аудиозапись "очень серьёзным вопросом" и поручил провести расследование, а министр обороны Борис Писториус счёл это частью информационной войны. 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России. В Кремле сообщили, что хотели бы узнать итоги развернувшейся в Берлине проверки.
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