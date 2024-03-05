"Это сыграет на руку России": В США не стали комментировать слив разговора немецких офицеров

Белый дом не будет комментировать слив разговора немецких офицеров. Об этом в беседе со СМИ заявил координатор по стратегическим коммуникациям совета нацбезопасности США Джон Кирби.

"Я не буду говорить о содержании утечки. Это лишь сыграет на руку России", — подчеркнул Кирби.