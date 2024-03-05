Генштаб Армении отнёс к гостайне последствия выхода из ОДКБ

Армения ещё не покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в любом случае предполагаемые последствия такого выхода оглашаться не будут, так как относятся к государственной тайне. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.