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Генштаб Армении отнёс к гостайне последствия выхода из ОДКБ

Глава Генштаба ВС Армении Асрян: Последствия выхода из ОДКБ являются гостайной

5 марта, 08:09
В Армении не обсуждают возможные последствия выхода из ОДКБ. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

В Армении не обсуждают возможные последствия выхода из ОДКБ. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Армения ещё не покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в любом случае предполагаемые последствия такого выхода оглашаться не будут, так как относятся к государственной тайне. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.

"Мы ещё из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Асрян не стал комментировать и тему поставок российского вооружения, объяснив, что и этот вопрос не подлежит разглашению, являясь гостайной.

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Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил о том, что Ереван приостанавливает участие в ОДКБ. Организация якобы не выполнила договорённости в отношении республики. В Кремле сообщили, что никаких разъяснений от армянской стороны не поступало. При этом Пашинян заявил, что заморозка отношений означает отказ от участия в мероприятиях на высшем уровне. Спикер парламента республики Ален Симонян пояснил, что Ереван не собирается выходить из ОДКБ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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