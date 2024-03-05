Генштаб Армении отнёс к гостайне последствия выхода из ОДКБ
Глава Генштаба ВС Армении Асрян: Последствия выхода из ОДКБ являются гостайной
В Армении не обсуждают возможные последствия выхода из ОДКБ. Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин
Армения ещё не покинула Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в любом случае предполагаемые последствия такого выхода оглашаться не будут, так как относятся к государственной тайне. Об этом на брифинге сообщил начальник Генштаба ВС республики генерал-лейтенант Эдвард Асрян.
"Мы ещё из ОДКБ не вышли, продолжение вашего вопроса содержит тайну", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Асрян не стал комментировать и тему поставок российского вооружения, объяснив, что и этот вопрос не подлежит разглашению, являясь гостайной.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил о том, что Ереван приостанавливает участие в ОДКБ. Организация якобы не выполнила договорённости в отношении республики. В Кремле сообщили, что никаких разъяснений от армянской стороны не поступало. При этом Пашинян заявил, что заморозка отношений означает отказ от участия в мероприятиях на высшем уровне. Спикер парламента республики Ален Симонян пояснил, что Ереван не собирается выходить из ОДКБ.