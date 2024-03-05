В НАТО указали на некомпетентность немецких офицеров после утечки разговора

Чиновники из НАТО указали на непрофессионализм офицеров ФРГ, перехваченный разговор которых стал международным скандалом. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что должностные лица альянса по-разному отреагировали на случившееся.

"Один (из чиновников. — Прим. Life.ru) назвал вялые меры (по обеспечению безопасности. — Прим. Life.ru) непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников", — говорится в материале.