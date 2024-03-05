В НАТО указали на некомпетентность немецких офицеров после утечки разговора
Bloomberg: НАТО считает, что военные ФРГ не проходили инструктажи по безопасности
Чиновники из НАТО указали на непрофессионализм офицеров ФРГ, перехваченный разговор которых стал международным скандалом. Об этом сообщило агентство Bloomberg, отметив, что должностные лица альянса по-разному отреагировали на случившееся.
"Один (из чиновников. — Прим. Life.ru) назвал вялые меры (по обеспечению безопасности. — Прим. Life.ru) непрофессиональными и заявил, что такое поведение можно было бы ожидать от людей, которые никогда не проходили инструктажи по безопасности, но не от военных чиновников", — говорится в материале.
По словам авторов издания, один из чиновников альянса, который с ними сотрудничает, заявил, что такое упущение Германии его не удивляет.
Как сообщал Life.ru, 1 марта был перехвачен разговор немецких военных. Он спровоцировал сильный политический скандал. Минобороны ФРГ пообещало разобраться в произошедшем. Местные журналисты уверяют, что опубликованная аудиозапись является подлинной. Позже выяснилось, что говорившие об атаке на Крымский мост военные даже не пытались скрываться. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Германия ведёт подготовку к войне с Россией.
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