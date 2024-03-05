Глава МИД Италии Таяни исключил любую возможность войны с Россией

"В любом случае ведение войны с РФ даже не обсуждается. Мы сказали, что только защищаем международное право. Никогда не говорилось о войне с Россией", — заявил он в эфире программы Radio 1.

Политик отметил, что выступает "против направления итальянских военных на украинский фронт". При этом он добавил, что не был в курсе позиции французского лидера Эмманюэля Макрона, который допустил такой исход. Более того, по его словам, никто из присутствующих на саммите G7, где председательствует Рим, "не обсуждал такую гипотезу".