Глава МИД Италии Таяни исключил любую возможность войны с Россией
Глава МИД Италии Антонио Таяни. Обложка © ТАСС / Zuma
Министр иностранных дел и международного сотрудничества и вице-премьер Италии Антонио Таяни исключил любое обсуждение возможного военного столкновения с Российской Федерацией.
"В любом случае ведение войны с РФ даже не обсуждается. Мы сказали, что только защищаем международное право. Никогда не говорилось о войне с Россией", — заявил он в эфире программы Radio 1.
Политик отметил, что выступает "против направления итальянских военных на украинский фронт". При этом он добавил, что не был в курсе позиции французского лидера Эмманюэля Макрона, который допустил такой исход. Более того, по его словам, никто из присутствующих на саммите G7, где председательствует Рим, "не обсуждал такую гипотезу".
Как уже рассказывал Life.ru, ранее Макрон заявлял о том, что 26 февраля на конференции по помощи Украине в Париже обсуждалась в том числе отправка западных войск на Украину. Без преувеличения шокирующее заявление не нашло одобрения среди западных лидеров и было отвергнуто, после чего Париж скорректировал заявление. При этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль уверена, что бойцы НАТО уже задействованы на Украине.