Эксперт объяснил, почему заявление Макрона об отправке войск на Украину — это не провокация, а фальстарт

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину — это не провокация, а фальстарт, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. В ходе ток-шоу "Дайте сказать" он не исключил, что такие меры в Европе действительно прорабатываются, но после широкой огласки и реакции России Западу пришлось на время "затихнуть".

"Я думаю, был фальстарт. То есть тема того, как помочь Украине, безусловно, обсуждается. И тема участия тоже обсуждается. Другое дело, что когда это вдруг вылезло на такой уровень и стало понятно, что уже сейчас начинает реагировать Россия, то они (страны Запада. — Прим. Лайфа.) попытались максимально быстро с этой темы соскочить. Причём я не думаю, что многие из них соскакивали искренне", — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в ток-шоу "Дайте сказать". Видео © Vk.com / Дайте сказать!

По мнению Шурыгина, заявление Макрона прозвучало на фоне крайне сложного положения Украины и укрепляющегося преимущества России по всем направлениям. И пока ситуация "истончается", Европа пытается срочно найти план, который может спасти Киев. Поэтому страны Запада и рассматривают вариант участия в конфликте, но при этом они также чётко понимают, что их вмешательство будет означать начало большой войны.