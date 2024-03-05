Эксперт объяснил, почему заявление Макрона об отправке войск на Украину — это не провокация, а фальстарт
Эксперт Шурыгин назвал заявление Макрона о войсках на Украине фальстартом
Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN
Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину — это не провокация, а фальстарт, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. В ходе ток-шоу "Дайте сказать" он не исключил, что такие меры в Европе действительно прорабатываются, но после широкой огласки и реакции России Западу пришлось на время "затихнуть".
"Я думаю, был фальстарт. То есть тема того, как помочь Украине, безусловно, обсуждается. И тема участия тоже обсуждается. Другое дело, что когда это вдруг вылезло на такой уровень и стало понятно, что уже сейчас начинает реагировать Россия, то они (страны Запада. — Прим. Лайфа.) попытались максимально быстро с этой темы соскочить. Причём я не думаю, что многие из них соскакивали искренне", — подчеркнул эксперт.
Военный эксперт Владислав Шурыгин в ток-шоу "Дайте сказать". Видео © Vk.com / Дайте сказать!
По мнению Шурыгина, заявление Макрона прозвучало на фоне крайне сложного положения Украины и укрепляющегося преимущества России по всем направлениям. И пока ситуация "истончается", Европа пытается срочно найти план, который может спасти Киев. Поэтому страны Запада и рассматривают вариант участия в конфликте, но при этом они также чётко понимают, что их вмешательство будет означать начало большой войны.
"И здесь получается то же самое, что с изъятием наших активов: очень хочется изъять, но если изъять, то вся система рухнет. А здесь очень хочется влезть. Но если влезть, то может закончиться очень плохо. Поэтому, я думаю, что, скорее, ещё раз говорю, это был действительно фальстарт, но это не значит, что они вообще на эту тему затихнут", — заключил эксперт.
Напомним, ранее Макрон устроил шумиху в европейских СМИ и политических кругах, заявив, что 26 февраля на конференции в Париже обсуждалась в том числе отправка западных войск на Украину. Однако это утверждение было отвергнуто на Западе, а затем в Париже скорректировали заявление. Сам Макрон позже уклончиво заявил, что не собирается посылать своих военных на Украину "в ближайшее время".