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5 марта, 12:04

Эксперт объяснил, почему заявление Макрона об отправке войск на Украину — это не провокация, а фальстарт

Эксперт Шурыгин назвал заявление Макрона о войсках на Украине фальстартом

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN

Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / EPA / LUDOVIC MARIN

Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке западных войск на Украину — это не провокация, а фальстарт, считает военный эксперт Владислав Шурыгин. В ходе ток-шоу "Дайте сказать" он не исключил, что такие меры в Европе действительно прорабатываются, но после широкой огласки и реакции России Западу пришлось на время "затихнуть".

"Я думаю, был фальстарт. То есть тема того, как помочь Украине, безусловно, обсуждается. И тема участия тоже обсуждается. Другое дело, что когда это вдруг вылезло на такой уровень и стало понятно, что уже сейчас начинает реагировать Россия, то они (страны Запада.Прим. Лайфа.) попытались максимально быстро с этой темы соскочить. Причём я не думаю, что многие из них соскакивали искренне", — подчеркнул эксперт.

Военный эксперт Владислав Шурыгин в ток-шоу "Дайте сказать". Видео © Vk.com / Дайте сказать!

По мнению Шурыгина, заявление Макрона прозвучало на фоне крайне сложного положения Украины и укрепляющегося преимущества России по всем направлениям. И пока ситуация "истончается", Европа пытается срочно найти план, который может спасти Киев. Поэтому страны Запада и рассматривают вариант участия в конфликте, но при этом они также чётко понимают, что их вмешательство будет означать начало большой войны.

"И здесь получается то же самое, что с изъятием наших активов: очень хочется изъять, но если изъять, то вся система рухнет. А здесь очень хочется влезть. Но если влезть, то может закончиться очень плохо. Поэтому, я думаю, что, скорее, ещё раз говорю, это был действительно фальстарт, но это не значит, что они вообще на эту тему затихнут", заключил эксперт.

"Они уже там": Кнайсль оценила слова Макрона об отправке военных на Украину
"Они уже там": Кнайсль оценила слова Макрона об отправке военных на Украину

Напомним, ранее Макрон устроил шумиху в европейских СМИ и политических кругах, заявив, что 26 февраля на конференции в Париже обсуждалась в том числе отправка западных войск на Украину. Однако это утверждение было отвергнуто на Западе, а затем в Париже скорректировали заявление. Сам Макрон позже уклончиво заявил, что не собирается посылать своих военных на Украину "в ближайшее время".

Александра Вишнякова
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