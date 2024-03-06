Власти Тывы опубликовали список пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
Правительство Тывы опровергло сообщение о погибшем при ЧП на Шагонарской ТЭЦ
Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Обложка © VK / Администрация Улуг-Хемского района
В Правительстве Республики Тыва опровергли данные о том, что в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ погиб один человек. Список пострадавших опубликован на официальной странице региональных властей в социальной сети "ВКонтакте":
- Манзырыкчы В., 1959 г.
- Болат Е., 1978 г.
- Орустаан А., 1988 г.
- Хадын-оол Ш., 1975 г.
- Сарыг-оол М., 1995 г.
- Барзык О., 1991 г.
- Чалзап М., 1983 г.
- Киртикей А., 1983 г.
- Натпит Р., 1975 г.
- Доржу В., 1971 г.
- Быштак-оол У., 1982 г.
- Намзын В., 1965 г.
- Хомушку Ч., 1983 г.
- Намзын А., 1993 г.
- Салчак Э., 1987 г.
- Сандакова А., 1972 г.
- Очур М., 1963 г.
- Хууракай Н., 1985 г.
- Сат Ч., 1980 г.
- Седип Т., 1970 г.
- Нуртуй-оол Н., 1965 г.
- Дамбый Б., 1986 г.
- Санчай-оол У.К., 1972 г.
"В настоящее время в медицинские учреждения обратились 23 человека. 15 пострадавших санавиацией доставлены в Республиканскую больницу № 1 в городе Кызыле. В реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек", — говорится в публикации.
Власти республики уточнили, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, с ожогами и отравлением угарным газом, а также добавили, что им оказывается вся необходимая помощь. Также в сообщении указано, что за самочувствием пациентов в состоянии лёгкой и средней тяжести наблюдает медперсонал. Республиканский Минздрав обеспечивает всех необходимыми медикаментами.
Желающим узнать о состоянии пострадавших предлагают обращаться в республиканскую больницу № 1 по номеру телефона 8 (39422) 6-01-06.
Напомним, в отсеке подачи топлива на Шагонарской ТЭЦ случился взрыв, спровоцировавший мощный пожар. В первых сообщениях говорилось, что в аварии пострадали 18 человек. Впоследствии стало известно о том, что ещё пятерым сотрудникам теплоэлектроцентрали потребовалась медицинская помощь. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили о первом погибшем. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о халатности.