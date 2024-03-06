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6 марта, 09:05

Власти Тывы опубликовали список пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

Правительство Тывы опровергло сообщение о погибшем при ЧП на Шагонарской ТЭЦ

Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Обложка © VK / Администрация Улуг-Хемского района

Место взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Обложка © VK / Администрация Улуг-Хемского района

В Правительстве Республики Тыва опровергли данные о том, что в результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ погиб один человек. Список пострадавших опубликован на официальной странице региональных властей в социальной сети "ВКонтакте":

  1. Манзырыкчы В., 1959 г.
  2. Болат Е., 1978 г.
  3. Орустаан А., 1988 г.
  4. Хадын-оол Ш., 1975 г.
  5. Сарыг-оол М., 1995 г.
  6. Барзык О., 1991 г.
  7. Чалзап М., 1983 г.
  8. Киртикей А., 1983 г.
  9. Натпит Р., 1975 г.
  10. Доржу В., 1971 г.
  11. Быштак-оол У., 1982 г.
  12. Намзын В., 1965 г.
  13. Хомушку Ч., 1983 г.
  14. Намзын А., 1993 г.
  15. Салчак Э., 1987 г.
  16. Сандакова А., 1972 г.
  17. Очур М., 1963 г.
  18. Хууракай Н., 1985 г.
  19. Сат Ч., 1980 г.
  20. Седип Т., 1970 г.
  21. Нуртуй-оол Н., 1965 г.
  22. Дамбый Б., 1986 г.
  23. Санчай-оол У.К., 1972 г.

"В настоящее время в медицинские учреждения обратились 23 человека. 15 пострадавших санавиацией доставлены в Республиканскую больницу № 1 в городе Кызыле. В реанимации и отделении интенсивной терапии находятся шесть человек", говорится в публикации.

Власти республики уточнили, что пострадавшие находятся в тяжёлом состоянии, с ожогами и отравлением угарным газом, а также добавили, что им оказывается вся необходимая помощь. Также в сообщении указано, что за самочувствием пациентов в состоянии лёгкой и средней тяжести наблюдает медперсонал. Республиканский Минздрав обеспечивает всех необходимыми медикаментами.

Желающим узнать о состоянии пострадавших предлагают обращаться в республиканскую больницу № 1 по номеру телефона 8 (39422) 6-01-06.

В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ
В Туве объявлен режим ЧС из-за разрушительного взрыва на ТЭЦ

Напомним, в отсеке подачи топлива на Шагонарской ТЭЦ случился взрыв, спровоцировавший мощный пожар. В первых сообщениях говорилось, что в аварии пострадали 18 человек. Впоследствии стало известно о том, что ещё пятерым сотрудникам теплоэлектроцентрали потребовалась медицинская помощь. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили о первом погибшем. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о халатности.

Юрий Лысенко
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