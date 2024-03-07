7 дочерей отечественных звёзд, кто выбрал в возлюбленные иностранца
Не все дети звёзд российской эстрады выбирают в качестве спутника жизни соотечественника. Life.ru рассказывает про семь известных на всю Россию дочек, которые отдали ключик от сердца иностранцу.
Многие звёздные дети живут и учатся за границей. В чужой стране сложно найти россиянина, чтобы завести отношения, поэтому приходится встречаться с местными жителями. Кто из детей отечественных звёзд встречается с иностранцами?
1. Елена, дочь певицы Натальи Штурм
У Елены Штурм было два неудачных брака. Фото © Ntv.ru
Девушка уже имеет два неудачных опыта отношений с супругами-иностранцами. Самый болезненный брак у Елены Штурм был с бизнесменом Моше Якубовым, который имел израильские корни. На протяжении длительного времени предприниматель не хотел узаконивать брак с девушкой. Выйти за него замуж ей удалось, только когда наступила беременность.
Однако счастливые отношения с Якубовым продлились недолго. Почти сразу после рождения ребёнка бизнесмена "накрыла" полиция. Ему даже выдвинули обвинение в легализации денег, добытых нечестным путём.
2. Мария, дочь актрисы Ларисы Удовиченко
Мария Удовиченко начала отношения с музыкантом из Италии. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Звёздная дочь в 2018 году заключила брак с итальянцем Франческо Криусколи. Он музыкант, с которым дочь знаменитой мамы повстречалась на одном из музыкальных фестивалей. Актуальных данных о том, вместе ли дети звёзд сейчас, нет. Однако в Сети ходят слухи, что пара распалась.
3. Виола, дочь певца Валерия Сюткина
Дочь Сюткина начала встречаться с немцем. Фото © Youtube / Мастер и Маргарита. Я там был
Дочь Сюткина завела отношения с немцем, у которого говорящее имя — Тор. Пара познакомилась довольно необычно — на одном из сайтов знакомств. Вскоре Виола и Тор решили рассказать своим родителям об отношениях. Обе семьи не были против этого союза.
Однако переезжать в Германию звёздная дочь не стала. После того как Виола осталась жить в Москве, их отношения с Тором не прошли проверку временем.
4. Елизавета, дочь певца Леонида Агутина и артистки Анжелики Варум
Дочь Агутина любит американских музыкантов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruvvyband
Дочь Агутина на протяжении долгих лет живёт в Соединённых Штатах. Естественно, русского парня там найти сложно, поэтому Елизавета встречается с американцами.
Накануне 2024 года рядом с дочерью знаменитостей заметили красивого длинноволосого музыканта Джона. Агутин и Варум не возражали против выбора дочери.
5. Анна, дочь певца Александра Розенбаума
Дочь Розенбаума влюбилась в мужчину с израильскими корнями. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Дочь Розенбаума сейчас вместе с предпринимателем Тиберио Чаки, пловцом в прошлом. Они завели отношения, случайно встретившись в Израиле. Избранник у Анны очень интересный. У него есть израильские, румынские и даже венгерские корни. Он знает языки трёх этих стран, а также английский.
Сначала Анна жила с Тиберио в Израиле, но потом ей захотелось вернуться в родную страну. Сейчас они с избранником живут в Петербурге.
6. Устинья, дочь певца Александра Малинина
Устинья Малинина замужем за британцем. Фото © t.me / Устинья Малинина
Дочь певца Малинина уже несколько лет встречается со статным мужчиной из Великобритании Заком. Они нашли друг друга во время учёбы в колледже музыки в английской столице.
Уже через год после начала отношений Зак предложил Устинье узаконить брак. Союз, по мнению многих, сложился достойный. У парня богатые родители, да и сам он умеет "делать деньги".
7. Татьяна, дочь артиста Владимира Спивакова
Дочь Спивакова в 2017 году узаконила брак с продюсером театральных постановок Томасом Маталу. Молодые люди стали женихом и невестой в 2015 году. С тех пор Татьяна живёт со своим избранником в Соединённых Штатах. У них счастливая семья.
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Коллаж © Life.ru Фото © Youtube / Мастер и Маргарита. Я там был, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bruvvyband, t.me / Устинья Малинина