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6 марта, 12:48

Очевидец случайно заснял на видео момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ

Очевидец случайно заснял на видео момент взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Республики Тыва, когда пытался запечатлеть странный дым. Кадры оказались в распоряжении SHOT.

Взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Видео © SHOT

Пожар после ЧП удалось полностью потушить только спустя восемь часов. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов.

Взрыв произошёл в отсеке подачи топлива на ТЭЦ, спровоцировав мощный пожар. В первых сообщениях говорилось, что в аварии пострадали 18 человек. Впоследствии стало известно о том, что ещё пятерым сотрудникам теплоэлектроцентрали потребовалась медицинская помощь. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о халатности. В регионе ввели режим ЧС.

Власти Тывы опубликовали список пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
Власти Тывы опубликовали список пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ
Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
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