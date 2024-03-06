Очевидец случайно заснял на видео момент взрыва на Шагонарской ТЭЦ
Очевидец случайно заснял на видео момент взрыва на Шагонарской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Улуг-Хемском районе Республики Тыва, когда пытался запечатлеть странный дым. Кадры оказались в распоряжении SHOT.
Взрыв на Шагонарской ТЭЦ. Видео © SHOT
Пожар после ЧП удалось полностью потушить только спустя восемь часов. В настоящее время на месте происшествия продолжает работать группа следователей и следователей-криминалистов.
Взрыв произошёл в отсеке подачи топлива на ТЭЦ, спровоцировав мощный пожар. В первых сообщениях говорилось, что в аварии пострадали 18 человек. Впоследствии стало известно о том, что ещё пятерым сотрудникам теплоэлектроцентрали потребовалась медицинская помощь. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о халатности. В регионе ввели режим ЧС.