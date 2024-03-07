Жена убитого в Челябинске участника СВО сочла мягким приговор суда преступнику
Максим Никитин, убитый Рустамом Байжувеновым в Челябинской области. Обложка © VK / Марина Никитина
Суд вынес бойцу ММА Рустаму Байжуменову слишком мягкий приговор за убийство участника СВО Максима Никитина, считает супруга последнего Марина. Об этом вдова рассказала телеканалу "360".
"Нет, не согласна [с решением суда]. Завтра буду разговаривать с адвокатом", — ответила она на соответствующий вопрос.
Напомним, что смертельный удар нетрезвого Байжуменова классифицировали как причинение смерти по неосторожности, приговорив спортсмена к полутора годам ограничения свободы. При этом изначально следователи обвиняли челябинца в умышленном причинении тяжкого вреда, повлёкшем смерть, но потом статью заменили. В ситуацию вмешался даже председатель СК России Александр Бастрыкин, который тоже счёл приговор мягким.
Скандальный случай с участием ветерана спецоперации недавно произошёл и в Москве. Там раненого бойца сняли с рейса из-за запаха сигарет. В отношении сотрудников авиакомпании возбуждено уголовное дело.