Жена убитого в Челябинске участника СВО сочла мягким приговор суда преступнику

Суд вынес бойцу ММА Рустаму Байжуменову слишком мягкий приговор за убийство участника СВО Максима Никитина, считает супруга последнего Марина. Об этом вдова рассказала телеканалу "360".

"Нет, не согласна [с решением суда]. Завтра буду разговаривать с адвокатом", — ответила она на соответствующий вопрос.

Напомним, что смертельный удар нетрезвого Байжуменова классифицировали как причинение смерти по неосторожности, приговорив спортсмена к полутора годам ограничения свободы. При этом изначально следователи обвиняли челябинца в умышленном причинении тяжкого вреда, повлёкшем смерть, но потом статью заменили. В ситуацию вмешался даже председатель СК России Александр Бастрыкин, который тоже счёл приговор мягким.