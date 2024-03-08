Совбез ООН проведёт 8 марта заседание по Украине
В пятницу, 8 марта, состоится заседание Совбеза ООН по теме Украины. Это указано в расписании мероприятий всемирной организации.
Встреча запланирована на 15:00 (23:00 мск). Инициатором выступил Киев после недавних ударов Российской армии по Одессе. Украинская сторона надеется на выступление генсека ООН Антониу Гутерриша.
Как ранее писал Life.ru, 6 марта Вооружённые силы России ударили по ангару в Одессе, в котором готовили украинские беспилотные катера. Позже появилась информация, что в это время там мог находиться Владимир Зеленский. Греческие издания писали, что Россия якобы ударила по кортежу украинского политика незадолго до его встречи с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом. В ответ на это зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что если бы у российских властей была цель убить Зеленского, то его бы обязательно убили, но в настоящее время не имеет совершенно никакого значения, кто находится на посту украинского лидера.
ТАСС / AP / Yuki Iwamura