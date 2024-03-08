Отца погибшего в Афганистане морпеха задержали за попытку прервать выступление Байдена в Конгрессе
В США задержали отца убитого морпеха, прервавшего выступление Байдена
Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время вывода американских войск из Афганистана. Обложка © X (Twitter) / EndWokeness
Отца морского пехотинца из Соединённых Штатов, который погиб в 2021 году при выводе американских войск из Афганистана, задержали полицейские. Мужчина выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в американском Конгрессе с посланием "О положении страны". Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.
Отец морского пехотинца США, погибшего в Афганистане при выводе американских войск в 2021 году, помешал Байдену во время выступления в Конгрессе. Видео © X (Twitter) / dmills3710
"По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинён в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации", — пишет издание.
По информации газеты, Никуи попал на выступление в качестве гостя члена Палаты представителей республиканца Брайана Маста. Мужчина выкрикивал фразу "Ворота Эбби!", имея в виду место, где его сын, младший капрал Карим Никуи, и ещё 12 военных были убиты в последние дни присутствия Соединённых Штатов в Кабуле. В итоге Байден сделал короткую паузу, но затем быстро вернулся к своей речи. Мужчине было предъявлено обвинение в препятствовании или создании помех Конгрессу. Скорее всего, он заплатит штраф в размере 50 долларов и выйдет на свободу.
Напомним, Байден зачитал ежегодное послание Конгрессу "О положении страны", в котором затронул ряд внутри- и внешнеполитических вопросов. Хозяин Белого дома, в частности, решительно отверг возможность появления американских солдат на Украине и заверил президента России Владимира Путина, что Штаты "не прогнутся". Бывший лидер США Дональд Трамп отреагировал на выступление Байдена, назвав это позором. Вместе с тем Трамп призвал уволить Байдена с поста президента.