Отца погибшего в Афганистане морпеха задержали за попытку прервать выступление Байдена в Конгрессе

Отца морского пехотинца из Соединённых Штатов, который погиб в 2021 году при выводе американских войск из Афганистана, задержали полицейские. Мужчина выкрикивал название места гибели своего сына во время выступления президента США Джо Байдена в американском Конгрессе с посланием "О положении страны". Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на полицию Капитолия.

Отец морского пехотинца США, погибшего в Афганистане при выводе американских войск в 2021 году, помешал Байдену во время выступления в Конгрессе. Видео © X (Twitter) / dmills3710

"По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинён в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации", — пишет издание.