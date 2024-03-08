Министру обороны Франции пришлось объяснять смысл слов Макрона об отправке военных на Украину

Во Франции не стоит вопрос об отправке солдат для участия в боевых действиях на Украине. Такое заявление сделал глава Министерства обороны страны Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RMC.

"Мы хотели сказать нашим союзникам, что ещё мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент [Франции Эмманюэль Макрон] заявил, что мы не станем соучастниками [этого конфликта]", — подчеркнул Лекорню.