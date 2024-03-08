Министру обороны Франции пришлось объяснять смысл слов Макрона об отправке военных на Украину
Глава МО Франции Лекорню: Речь об участии войск Запада в боях на Украине не идёт
Во Франции не стоит вопрос об отправке солдат для участия в боевых действиях на Украине. Такое заявление сделал глава Министерства обороны страны Себастьян Лекорню в эфире радиостанции RMC.
"Мы хотели сказать нашим союзникам, что ещё мы можем сделать, разные гипотезы обсуждались, но не отправка военных для участия в боевых действиях, как это трактовали некоторые. Президент [Франции Эмманюэль Макрон] заявил, что мы не станем соучастниками [этого конфликта]", — подчеркнул Лекорню.
Министр обороны задаётся вопросом, все ли пути помощи союзникам были опробованы, кроме боевого вмешательства. По его словам, есть несколько направлений, включая "схемы военного присутствия для разминирования, обучения украинских солдат" на территории Незалежной.
Ранее Макрон на конференции в Париже завёл тему об отправке западных войск на Украину. Его заявление отвергли на Западе, после чего французские власти скорректировали позицию. Позднее лидер Франции назвал условия для ввода войск на Украину. В их числе продвижение российских войск в сторону Киева или стремительное наступление на юг со взятием Одессы. Указанные условия Макрон озвучил на встрече с лидерами парламентских фракций.
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