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9 марта, 11:22

ВСУ дронами атаковали белгородский нефтезавод и курский ГОК

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в 20 километрах от Белгорода и нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Курской области с помощью дронов. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 8 марта днём украинский беспилотник самолётного типа упал и сдетонировал на территории нефтебазы ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" в городе Строитель Яковлевского района под Белгородом. Уточняется, что ещё один дрон обнаружили на территории Михайловского ГОКа в Железногорске Курской области. В результате двух атак обошлось без жертв и пострадавших.

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Напомним, 8 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили угрозу ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что было сбито два украинских беспилотника в районе села Варваровка. После этого дрон ВСУ сбросил взрывчатку на здание сельхозпредприятия в посёлке Маслова. Вечером силы ПВО сбили очередные два беспилотника в Яковлевском городском округе. А утром 9 марта в Белгородской области ВСУ ударили по селу Безымено Грайворонского городского округа. В результате в доме выбило окна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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