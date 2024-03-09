ВСУ дронами атаковали белгородский нефтезавод и курский ГОК

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в 20 километрах от Белгорода и нанесли удар по горно-обогатительному комбинату в Курской области с помощью дронов. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 8 марта днём украинский беспилотник самолётного типа упал и сдетонировал на территории нефтебазы ООО "Белгородский нефтеперерабатывающий завод" в городе Строитель Яковлевского района под Белгородом. Уточняется, что ещё один дрон обнаружили на территории Михайловского ГОКа в Железногорске Курской области. В результате двух атак обошлось без жертв и пострадавших.