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9 марта, 17:29

СКА победил "Торпедо" и вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина

Фрагмент матча между СКА и "Торпедо". Обложка © Сайт ХК СКА

Фрагмент матча между СКА и "Торпедо". Обложка © Сайт ХК СКА

Петербургский СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в пятом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Северной столице и завершилась со счётом 3:0.

Шайбами у победителей отметились Сергей Толчинский (17-я минута), Григорий Кузьмин (39) и Артём Сергеев (60). Таким образом, петербургский клуб одержал четвёртую победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.

Напомним, ранее участниками 1/4 финала стали московский "Спартак", екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Причём железнодорожники обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА.

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Наталья Исакова
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