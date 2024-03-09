СКА победил "Торпедо" и вышел в четвертьфинал плей-офф Кубка Гагарина
Фрагмент матча между СКА и "Торпедо". Обложка © Сайт ХК СКА
Петербургский СКА одержал победу над нижегородским "Торпедо" в пятом матче 1/8 финала плей-офф Кубка Гагарина. Встреча прошла в Северной столице и завершилась со счётом 3:0.
Шайбами у победителей отметились Сергей Толчинский (17-я минута), Григорий Кузьмин (39) и Артём Сергеев (60). Таким образом, петербургский клуб одержал четвёртую победу в серии и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина.
Напомним, ранее участниками 1/4 финала стали московский "Спартак", екатеринбургский "Автомобилист", омский "Авангард" и ярославский "Локомотив". Причём железнодорожники обыграли действующего обладателя Кубка Гагарина — ЦСКА.