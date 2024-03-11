Билли Айлиш взяла "Оскар" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби"
Певица Билли Айлиш и её брат Финнеас О’Коннелл — обладатели "Оскара" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби". Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / AP
Американская певица и композитор Билли Айлиш получила "Оскар" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби" на 96-й церемонии вручения награды Киноакадемии США в Лос-Анджелесе. Композиция была написана в соавторстве Финнеасом О’Коннеллом — братом исполнительницы.
Это уже второй "Оскар" в карьере Айлиш: первый она взяла в 2022-м за песню "No Time To Die" для киноленты о Джеймсе Бонде. "What Was I Made For?" также была удостоена "Золотого глобуса" и "Грэмми".
Напомним, что в ночь с 10 на 11 марта Американская академия киноискусств объявила имена лауреатов одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа — премии "Оскар". 96-я церемония вручения статуэток проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Так, аниме знаменитого японского режиссёра-мультипликатора Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица" завоевал "Оскар" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм", фильм режиссёра Корда Джефферсона "Американское чтиво" получил статуэтку в номинации "Лучший адаптированный сценарий", а драма об Освенциме "Зона интересов" получила премию как лучший зарубежный фильм. Рекордсменом премии стала картина режиссёра Кристофера Нолана "Оппенгеймер", которая получила семь статуэток.