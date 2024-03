Билли Айлиш взяла "Оскар" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби"

Американская певица и композитор Билли Айлиш получила "Оскар" за песню "What Was I Made For?" к фильму "Барби" на 96-й церемонии вручения награды Киноакадемии США в Лос-Анджелесе. Композиция была написана в соавторстве Финнеасом О’Коннеллом — братом исполнительницы.

Это уже второй "Оскар" в карьере Айлиш: первый она взяла в 2022-м за песню "No Time To Die" для киноленты о Джеймсе Бонде. "What Was I Made For?" также была удостоена "Золотого глобуса" и "Грэмми".