ФЛГР начала внутреннее расследование массового падения лыжниц на Спартакиаде

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) приступили к внутреннему расследованию происшествия с массовым падением спортсменок во время общего старта на Спартакиаде учащихся. Об этом говорится в заявлении на сайте ФЛГР.

"К огромному сожалению, несколько спортсменок при падении получили травмы и ушибы. Всем нам хотелось бы, чтобы таких ситуаций не случалось. <...> В настоящее время Федерация лыжных гонок России проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде в Сочи. Результаты расследования будут обнародованы", — сказано в сообщении федерации.