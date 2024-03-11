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11 марта, 12:34

ФЛГР начала внутреннее расследование массового падения лыжниц на Спартакиаде

В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) приступили к внутреннему расследованию происшествия с массовым падением спортсменок во время общего старта на Спартакиаде учащихся. Об этом говорится в заявлении на сайте ФЛГР.

"К огромному сожалению, несколько спортсменок при падении получили травмы и ушибы. Всем нам хотелось бы, чтобы таких ситуаций не случалось. <...> В настоящее время Федерация лыжных гонок России проводит внутреннее расследование инцидента, произошедшего на Спартакиаде в Сочи. Результаты расследования будут обнародованы", сказано в сообщении федерации.

В ФЛГР выразили благодарность тренерам, специалистам и родителям спортсменок. В публикации подчеркнули, что многие участницы после падения не сошли с дистанции и продолжили соревноваться, в итоге показав высокий результат.

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Как уже рассказывал Life.ru, 8 марта на Спартакиаде во время старта лыжной гонки на 10 километров у девочек 2006–2007 года рождения произошло массовое падение спортсменок, из-за чего образовался массовый завал. В результате ЧП травмы получили 18 человек, три лыжницы даже попали в больницу с переломами. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уточнила, что почти все пострадавшие были отпущены домой. Также она заявила, что повода для отстранения арбитров нет, а организаторы заверили, что погода на лыжной гонке в Сочи не противоречила правилам.

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Юрий Лысенко
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