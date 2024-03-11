Суд в Москве приговорил убийцу сотрудницы Роспотребнадзора к 17 годам
Приговор убийце Натальи Радченко Рустаму Батырбекову. Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Московский городской суд огласил приговор по делу об убийстве сотрудницы Роспотребнадзора Натальи Радченко прошлой осенью. Убийца получил 17 лет заключения в колонии.
Приговор убийце Натальи Радченко Рустаму Батырбекову. Видео © t.me / Суды общей юрисдикции города Москвы
"Московский городской суд признал Батырбекова Рустама Садрутдиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое из корыстных побуждений), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Путём частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года и отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
Напомним, в сентябре прошлого года житель Москвы во время прогулки с собакой обнаружил мёртвую женщину, которой оказалась 51-летняя начальница отдела государственной службы и кадров управления Роспотребнадзора. На теле обнаружили следы удушения и перелома костей. Позже выяснилось, что с ней расправился 37-летний Рустам Батырбеков, ранее судимый за изнасилование. Полицейские быстро нашли его и задержали. В ходе допроса он признал вину и заявил, что не был знаком с жертвой — она просто проходила мимо и сильно его "выбесила". 20 сентября его отправили под арест.