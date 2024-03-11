Суд в Москве приговорил убийцу сотрудницы Роспотребнадзора к 17 годам

Московский городской суд огласил приговор по делу об убийстве сотрудницы Роспотребнадзора Натальи Радченко прошлой осенью. Убийца получил 17 лет заключения в колонии.

"Московский городской суд признал Батырбекова Рустама Садрутдиновича виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое из корыстных побуждений), п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Путём частичного сложения наказаний суд окончательно назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с ограничением свободы на два года и отбыванием наказания в колонии строгого режима", — говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.