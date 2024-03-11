Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для выплаты премий за подбитые Abrams
Охлобыстин надеется, что выплаты за подбитые в зоне СВО танки Abrams продолжатся
Актёр и общественный деятель Иван Охлобыстин заявил, что уничтожение американских танков Abrams наносит серьёзный удар потенциалу врага, поэтому России необходимы спонсоры, которые будут готовы помогать вознаграждениями нашим бойцам за подбитую бронетехнику.
"Относительно всех остальных Abrams пока ясности нет, но я надеюсь, что тоже найдутся спонсоры из числа патриотично настроенных крупных бизнесменов. Хотя времена непростые. За эти два года наши бизнесмены уже вложили миллиарды в помощь армии", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Он отметил, что такие поощрения повышают мотивацию наших бойцов. По словам Охлобыстина, он обсуждал вознаграждения для военных с бизнесменами и там были высказаны предложения сделать выплаты за устранение иностранных наёмников, а также "призы" за головы Залужного и Буданова, однако актёр выступил против такого.
По словам артиста, награды должны быть установлены только за уничтожение техники, потому что нельзя поощрять убийство человека, независимо от его статуса. Он добавил, что СВО имеет глубокие принципиальные основы и корыстные мотивы не должны стать приоритетом. Охлобыстин подчеркнул, что выплаты "Коловрату" и "Рассвету" за первый уничтоженный танк будут произведены к концу недели в размере пяти миллионов, а после 20 марта — ещё пяти.
Напомним, что 26 февраля стало известно об уничтожении первого Abrams в районе Авдеевки. Потом российский "Упырь" поразил ещё один танк американского производства. Чуть более чем через сутки беспилотник подбил третий Abrams. А сегодня ночью стало известно о ликвидации четвёртого "Абрамса".
ТАСС / Сандурская Софья