Охлобыстин объявил о поиске спонсоров для выплаты премий за подбитые Abrams

Актёр и общественный деятель Иван Охлобыстин заявил, что уничтожение американских танков Abrams наносит серьёзный удар потенциалу врага, поэтому России необходимы спонсоры, которые будут готовы помогать вознаграждениями нашим бойцам за подбитую бронетехнику.

"Относительно всех остальных Abrams пока ясности нет, но я надеюсь, что тоже найдутся спонсоры из числа патриотично настроенных крупных бизнесменов. Хотя времена непростые. За эти два года наши бизнесмены уже вложили миллиарды в помощь армии", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Он отметил, что такие поощрения повышают мотивацию наших бойцов. По словам Охлобыстина, он обсуждал вознаграждения для военных с бизнесменами и там были высказаны предложения сделать выплаты за устранение иностранных наёмников, а также "призы" за головы Залужного и Буданова, однако актёр выступил против такого.